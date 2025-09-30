標普全球﹕內地9月製造業PMI升至51.2　新出口訂單重新擴張

標普全球公布，內地9月製造業採購經理指數（PMI）升至51.2，比8月高0.7，連續兩個月處於50以上擴張水平。



分項指數顯示需求及生產均有改善，並處於擴張水平。新訂單加快擴張，新出口訂單亦重新擴張，雖然增速輕微，但對緩和市場有關出口走弱的憂慮起到提振作用。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

出廠價格輕微回落

原材料庫存增速放緩，原材料購進價格仍升，主要受金屬及肉類價格帶動；出廠價格則因為市場競爭激烈而再度下降，但跌幅溫和。整體經營活動預期持續上升，就業稍有改善，但仍處於收縮區間。

不過服務業PMI卻按月下跌0.1至52.9，反映服務業擴張速度稍有放緩。

調查顯示，旅遊業復蘇或是帶動新出口業務持續擴張主要原因。新訂單擴張減慢，但仍維持於相對強水平，業務活動預期亦保持高企，投入成本及銷售價格升幅輕微。

綜合PMI升至逾1年新高

分析指，9月服務業需求保持擴張，外需持續改善、企業信心回暖，但就業持續收縮及利潤受壓，仍是行業面對的主要制約，預料短期服務業PMI仍將保持擴張。

中國製造業・中國工廠・中國經濟：圖為2021年4月1日，中國新疆維吾爾自治區庫爾勒市一間棉紡織廠的生產線。（Reuters）

內地9月綜合PMI升至52.5，按月升0.6，創逾1年新高，反映生產經營量連續4個月保持增長，增長面廣泛，服務業相對領先。受惠於出口恢復增長，新業務量亦加快上升，新訂單增加亦令積壓業務量持續增加，但出於成本顧慮，企業對增聘人手仍審慎。