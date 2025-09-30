Amber Premium夥拍中手游　推動經典IP《仙劍奇俠傳》代幣化| RWA

機構級加密金融服務供應商Amber International Holding Limited 宣布，與IP遊戲營運商中手游科技（0302）達成策略合作，雙方將整合各自在遊戲產業與Web3領域的優勢，在合規監管的前提下，共同推動《仙劍奇俠傳》IP RWA（Real World Assets，真實世界資產）計劃落地。

作為合作的重要支撐，Amber Premium將為中手游及旗下子公司提供一系列客製化服務，包括底層技術服務、創新顧問指導支援及包含區塊鏈開發、錢包安全、支付解決方案、數字資產託管技術支援及數字資產管理等服務在內的全鏈條技術支援與專業諮詢服務，使中手游在符合相關監理要求的前提下，保障Web3生態安全高效運行，協助其充分釋放遊戲IP內在價值。

Amber Premium總裁Vicky Wang表示，利用公司技術安全與流動性支持上的優勢，為中手游的Web3業務提供機構級別的安全保障，助力提升其用戶的信任度和資產安全性，而公司在RWA代幣化領域的解決方案，將為中游象的新價值開象空間。

中手游盤中升4.4%。