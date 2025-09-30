花旗調高金價未來3個月目標至4000美元　關注美法院兩項裁決

黃金及白銀等貴金屬價格持續攀升，其中金價已突破每盎司3,800美元水平。花旗表示，隨著金價及銀價先後觸及該行最牛目標價後，決定將金價3個月內目標價調高至4,000美元，銀價升至55美元。



該行預料金價強勢可延續至第四季，不過投資者將資金轉泊入白銀市場的可能性增加。

該行指出黃金就像藝術市場，價格已完全脫離邊際生產成本，目前黃金生產商的利潤率達至55年新高，而且大多數指標顯示當前金價處於高位，但該行仍不願預測金價的頂部。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

花旗又預期，受到金價上揚影響，未來數季珠寶需求將會下降，廢料回收量增加。在宏觀經濟環境更佳的情況下，明年資金或會從黃金轉投向銅或鋁等基本金屬。

花旗又指出，短期仍策略性看好金價及銀價前景，因周期性及結構性利好因素仍然穩健。其中短期結構性利好因素，包括市場憂慮美國債務問題、美元的儲備貨幣地位及聯儲局的獨立性。至於周期性利好則涉及美國勞工市場持續疲弱、擔心關稅的影響及環球宏觀經濟增長放慢。此外，由於太陽能發電對白銀需求強勁，令白銀持續供不應求。

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

此外該行表示，未來持續關注兩大法院裁決，分別是對美國總統特朗普解僱聯儲局理事Lisa Cook的裁決，以及對關稅的裁決。

瑞銀料明年可見4200美元

至於另一大行瑞銀亦看好金價前景，該行表示，黃金市場目前傾向於好倉假設情境，預料到2026年年中時，金價將升至每盎司4,200美元。

該行指出，利好因素包括美元走軟、央行大舉購買黃金以及ETF投資增加等，黃金與股票和債券的關聯度較低，可作為對沖通脹和地緣政治風險的工具。

瑞銀建議，在投資組合中，黃金配置比例為5%左右，並提醒須考慮與價格波動和美國貨幣政策可能轉變相關的風險。