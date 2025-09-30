美國勞工部﹕若發生政府停擺　周五將不公布9非農業就業報告

美國民主及共和兩黨，一旦未能在國會就延長政府撥款達成協議，聯邦政府從10月1日起停擺。美國勞工部表示，如果政府部分關閉，統計部門將會暫停公布經濟數據，包括9月非農業就業報告，這項數據原定本周五公布。



據外電統計，自1981年以來，美國政府已經歷14次部分停擺，多數只持續數天。

圖為2025年4月7日，美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）華爾街入口。（Reuters）

高盛估計，政府每停擺1星期，將拖累美國第4季經濟增長約0.15個百分點，而有關預測基於停擺將影響約90萬名聯邦僱員；若停擺超過兩星期，估計將拖低經濟0.3至0.5個百分點。

政府停擺及非農數據效應或同時發酵

隨著聯邦政府存停擺風險，嘉信理財固定收益策略主管Kathy Jones指出，市場焦點將集中在勞動力市場報告與政府停擺的風險，兩者甚至有可能會同時發酵。

Kathy Jones表示，一連串經濟數據均超過預期，加上通脹數據高居不下，國債收益率已回升至美國聯儲局公開市場委員會（FOMC）會議前水平。市場焦點將集中在勞動力市場報告與政府停擺的風險，兩者甚至有可能會同時發酵。考慮到就業市場對聯儲局減息決策的重要性，以及9月失業報告可能延遲發布，將加劇市場對政策走向的憂慮。