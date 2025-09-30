恒生指數9月月結日升232點 第3季累漲2783點或近11.6%
撰文：張偉倫
出版：更新：
港股於9月份及第3季最後一個交易日高收，全日升232點，收市報26855點，成交額為3,149億元。
藥明康德飆逾8%
醫藥股表現突出，藥明康德（2359）升8.1%，收市報118.7元，藥明生物（2269）升3.5%，中生製藥（1177）升1%。
科技股方面，阿里（9988）再次收復招股價176元，收市報177元，升2.1%。其他科技股方面，百度（9888）升1.3%，美團（3690）升1.7%，小米（1810）升0.8%，騰訊（0700）升0.5%。
消費股亦獲追捧，潤啤（0291）升2.8%，李寧（2331）升2.7%，海底撈（6862）升2.4%。
汽車股及內房股同樣高收，理想汽車（2015）升2.9%，龍湖（0960）升2.4%。
油股及濠股逆市下跌
不過油股低收，中石油（0857）跌2.7%，並為全日表現最差藍籌。
內地從明日（10月1日）踏入國慶及中秋節長假期，可是濠賭股逆市向下，金沙（1928）跌2.3%，銀娛（0027）跌1.4%。
在整個第3季，恒指累計升幅為2,783點或11.56%。