9月全球資產表現一覽　誰是最大贏家？　資金換場銀行股跌落

9月行情，正式收官。

這一月，全球資產價格風雲湧動，A港美股市場的熱點板塊和核心資產的波動都足夠牽動人心。貴金屬、有色、算力、機器人、創新藥、半導體等各賽道妖股橫流大漲大跌，有人押對賽道躺贏，有人踏空拍斷大腿，還有人剛入場就被套牢，每時每刻都在演繹不同的博弈與悲喜。

一起來回顧一下，誰才是市場最關注的焦點。

01

A港股漲幅榜

儘管宏觀經濟數據整體呈現温和放緩的態勢，但市場更聚焦於結構性的增長亮點，如算力、半導體、創新藥研發等，持續受到資金追捧。同時，受益於生產者價格指數（PPI）觸底回升預期的順周期資源板塊也開始顯現投資價值形成了

「科技成長」與「順周期」

雙輪驅動的良好局面。

漲幅TOP1：黃金白銀再迎主升浪

9月份，隨着國際金價在本月創下歷史新高，帶動A股和港股相關概念股集體走強，貴金屬板塊成為兩地市場中表現最為突出的板塊之一。

A股漲勢突出的公司包括西部黃金漲幅超過50%，曉程科技、中金黃金、湖南白銀等漲幅在30%以上。港股的黃金股漲勢更是用誇張來形容。珠峰黃金、靈寶黃金、潼關黃金、龍資源等年內漲幅超超過3倍。如果從年低點至最高價來算，一些貴金屬概念股甚至最大漲幅超過10倍。

原因方面，美聯儲降息周期開啟的預期是支撐金價的核心邏輯，隨後持續的中東衝突、俄烏局勢以及其他地區的地緣政治不穩定性，顯著推高了市場的避險情緒。同時，全球去美元化趨勢下，多國央行持續增加黃金儲備，為金價提供了堅實的底部支撐。

漲幅TOP2 ：供需合力，鋰電估值修復

電池產業鏈在8月份就成為市場矚目的焦點，固態電池量產與儲能市場需求的爆發，成為板塊估值修復的驅動力。

不同於以往的概念炒作，固態電池中試線的落地已經給設備公司帶來了訂單，從中報裏已經得到驗證，因此也成為三季度半年報披露後漲勢較好的方向。而儲能裝機量預期增速的提高，與「反內卷」政策形成合力，間接改變了產業鏈中上游的盈利預期。

而作為新能源產業鏈的上游，能源金屬板塊（主要指鋰、鈷、鎳等）在9月份同樣漲幅居前。板塊的上漲與電池行業高度聯動，反映了市場對儲能長期趨勢的樂觀預期。

漲幅TOP3：風電迎來轉折點

風電行業的強勢表現主要建立在需求回暖和盈利預期改善之上。風電新增裝機高增，上半年國內風電新增裝機51.4GW，按年+99%，新增招標71.9GW，按年+9%。

隨着新一輪漲價訂單的啟動和交付，風機制造商的盈利能力將得到顯著改善。這一從「增收」到「增利」的邏輯轉變，是推動板塊估值修復的核心動力。市場看好風機漲價訂單啟動交付+海外出貨佔比提升，盈利修復存在較大的彈性。

漲幅TOP4：AI浪潮下的國產半導體

A股和港股的半導體、存儲晶片、光刻機等相關板塊集體領漲，表現遠超大盤。

人工智能發展對AI晶片、高速光模塊、HBM以及先進封裝的需求呈指數級增長，直接拉動了相關產業鏈公司的訂單和業績預期。並且本月國產半導體領域的技術突破消息頻傳，極大地提振了市場情緒。在強勁的行業浪潮下，半導體龍頭公司譬如中芯國際、華虹半導體等股價大幅上漲。

綜上所述，9月A股和港股市場的領漲行業展現出清晰的宏觀與產業邏輯。貴金屬的上漲是全球宏觀不確定性下的避險選擇；電池與能源金屬則是在新技術預期的引領下，市場對長期價值的提前佈局；風電設備的復甦反映了行業景氣度的反轉和盈利能力的修復；而半導體的全面爆發，則是AI技術革命與國產化浪潮兩大時代主題的交匯共振。

02

A港股跌幅榜

跌幅TOP1：軍工股高光回落

在「閲兵」等關鍵重大事件刺激背景下，憑藉政策預期與軍貿題材的熱點不斷催化，A港股的軍工板塊一度迎來年內最強勢板塊的行情，從4月8日至9月初，曾誕生了北方長龍、長城軍工等5個月飆漲超5倍的超級大牛股，以及晨曦航空、國睿科技、捷強裝備、內蒙一機等十數只翻倍大牛股。

然而隨着重大事件落地，軍工股也快速回調，成為了9月份跌幅最大的熱門板塊，板塊內近70只軍工股在月內幾乎無一上漲，尤其長城軍工、北方長龍兩隻此前瘋狂飆升的妖股，本月最大回撤幅度都超過了40%。然而從依舊相對起點有巨大漲幅、以及業績面依舊處於虧損狀態的這些軍工龍頭，回調是否已經結束？需要打一個大的問號。

不過，軍工板塊向來容易被題材炒作，如今我國軍工科技行業發展正處於井噴紅利期，未來隨着軍貿訂單兑現、航天領域不斷有新催化，不排除軍工在後面重回高光。

跌幅TOP2：因資金換場跌落的銀行股

一直以來，銀行股作為高股息、穩增長的核心資產和機構資金的壓艙石，近2年來，隨着「中特估」體系的提出與推進，以及國家持續引導長線資金入場，銀行股成為了A港股市場市值規模增長最大、整體漲幅顯著靠前的超級板塊，堪稱「巨象跳舞」。

今年1-7月中旬，銀行板塊累計上漲超20%。然而隨着A股行情越發走牛，市場風險偏好提升，大規模資金開始充銀行撤出轉向其他熱門賽道，資金長期抱團的銀行股也由此持續回調，38 家上市銀行更是集體連跌三月。其中，民生銀行、華夏銀行、光大銀行、北京銀行等近十股期間累計回調超過20%。完全錯過了這一輪牛市中漲勢最舒服的階段。

不過A港股的牛市行情仍在，再熱門的題材板塊也有漲到頭的階段，屆時，或許銀行資金又將能成為資金的香餑餑了。

跌幅TOP3：食品飲料繼續無人關注

食品飲料板塊9 月在 「旺季不旺」 的預期中持續低迷，板塊指數月內最大跌幅超16%，近兩周跌幅達1.48%，顯著跑輸大盤。核心矛盾集中在白酒與零食兩大主線：白酒方面，8 月煙酒社零數據按年下滑 2.3%，中秋國慶雙節動銷預計承壓，儘管禁酒令糾偏效應初顯，但需求修復尚需時間；大眾品則受消費大環境拖累，除預加工食品、軟飲料小幅上漲外，零食板塊回調幅度達 5.8%，資金關注度持續走低。

白酒股自從2021年初的高光至今，已經持續震盪回調了近5年，雖然跌幅不大，但足夠磨人。

其中，一直被機構期待能王者歸來的「茅五瀘」繼續讓股民失望，不僅沒有跑贏大盤，還在牛市中負收益，甚至還被賽道基金經理調侃成了「老登股」。

此愁，在可見的未來幾個月，恐怕借再多的酒也難消了。

跌幅TOP4：激烈分化的創新藥

2025年，是A港股創新藥板塊表現最強勢的罕見階段。從年初至9月初，單是A股就有超過50只創新藥股漲幅翻倍，舒泰神、一品紅、塞力醫療等多股漲幅超3倍。港股的上百隻創新藥股中甚至一度有近60股翻倍，佔比超過50%！其中海王英特龍、北海康成-B兩隻微盤妖票漲幅分別高達25倍、16倍，還有超十股漲超4倍。

進入9月份，兩市的創新藥股開始劇烈分化，部分之前漲幅顯著的題材/消息刺激大漲的醫藥股開始回調。但整體回調相對之前大漲幅度仍顯得小。

大概率，在四季度，A股港股的創新藥板塊仍將上演劇烈分化、整體回調的節奏。

跌幅TOP5：默默無聞的傳統消費

除了食品飲料外，旅遊、休閒食品、家電等傳統消費板塊9月的行情中同樣相對較為慘淡，成為跌幅榜中最缺乏關注度的存在，多數板塊月內的整體跌幅均接近或超過10%。不過在此前，這些板塊也在上半年也一度被資金抱團瘋狂熱炒，如一度十日翻倍的西藏旅遊、二季度翻倍股天府文旅等，反而成為了9月份回調最多的標的。

至於原因，主要是宏觀經濟需求的復甦力度仍顯不足，導致居民消費意願不足，如家電行業面臨房地產周期拖累，抑制了新家電的購置需求，國內大家電市場已進入存量市場，休閒食品行業傳統渠道流量繼續下滑等。

另外就是下半年市場主要是有網路、AI、晶片、機器人、創新藥等熱門賽道引領並吸引資金，沒有增長亮點的傳統消費板塊就跟銀行、白酒一樣失去資金的關注。

03

中美科技巨頭們的狂歡

儘管9月份的A港美股三大市場的整體波動不算大，但其中作為各自市場中核心代表的科技巨頭們表現卻可圈可點。

在港股，阿里無疑是9月份表現最亮眼的科技巨頭，月內股價漲幅高達53%，市值增加了1.5萬億港元。股王騰訊月內也上漲了11.15%，最新市值突破至6萬億港元。另外還有寧德時代、中芯國際、百度等科技巨頭月度漲幅也超過了30%。

在美股市場，從歷史數據來看，9月通常被認為是美股表現最差的月份，標普500指數平均下跌1.1%至1.93%，道指和納指也常表現疲軟，因此有「9月魔咒」的稱呼。

然而，2025年9月的美股表現卻出現了例外。標普500指數在9月累計上漲3.11%，創下自2010年以來的最佳9月表現。納斯達克指數上漲5.29%，今年美股已有28次創下歷史新高。

其中，美股科技巨頭們表現多數亮眼。截至9月30日，美股股王英偉達月內漲幅約4.5%，蘋果月內漲幅9.6%，谷歌、博通、台積電等月內漲幅均超過10%。最亮眼的無疑是特斯拉，月內漲幅達到了近33%，市值月內增加了近4千億美元。

04

尾聲

總體來說，9月份的全球股票市場的表現，都是置於「全球流動性寬鬆+新興市場資本回流」的大邏輯中演繹，整體延續了下半年以來的「震盪上行」或「慢牛」格局。

展望10月份，隨着市場對美聯儲政策信號的進一步驗證，以及部分板塊利空因素的逐步消化，無論是A港美股市場，或許都仍有不少值得關注的結構性機會。（全文完）