美政府停擺　芝加哥儲銀總裁憂缺乏官方數據　難判斷經濟形勢

美國政府從周三（1日）起停擺，除外維持治安等基本部門外，包括勞工部等部門均暫時停止運作，聯邦政府更有機會出現大幅裁員。標普全球評級表示，政府近期停擺可能只會對GDP增長造成輕微打擊。但隨着聯邦政府可自由支配支出暫時縮減以及市場情緒低落，經濟不確定性正在上升。經濟部門估計，政府停擺每持續一周，經濟增長就可能下降0.1至0.2個百分點。



標普料每停擺一周GDP縮0.1至0.2個百分點

隨著聯邦政府停擺，勞工部將無法在周五（3日）公布9月份非農職位等就業數據。芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示，美國政府關門期間缺乏官方數據，將使央行官員更難判斷經濟形勢。他重申對近期服務業通脹回升的擔憂，並稱這可能意味着在受關稅影響最小的經濟領域，物價壓力居高不下。

他說，雖然勞動力市場有不少非政府數據來源，但通脹統計數據並非如此。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

古爾斯比於周三接受American Public Media採訪時表示，聯儲局正進入一個需要判定當前是否處於過渡階段的時期，如果官方數據出現真空，判斷的難度就會大得多。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

雖然勞工部無法於周五公布9月份就業數據，但是市場人士普遍預期，聯儲局會在月底舉行的議息會議再次減息。據CME「聯儲局觀察」表示，聯儲局10月維持利率不變的機會率為0.6%，減息25個基點的機會率為99.4%。12月維持利率不變機會率為0.1%，累計降息25個基點的機會率為11%，累計減息50個基點的機會率為89%。