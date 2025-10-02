歐洲基金據報據再度投資內地私募基金　惟因俄烏戰事感猶豫

歐洲養老基金、捐贈基金以及其他大型長期資金據報再次開始探索對中國的私募股權（PE）投資。外電引述知情人士指，凱雷集團、華平投資（Warburg Pincus）、太盟投資（PAG）等在內的私募股權投資接收到全球投資者對於投資中國的詢問。



報道指，雖然對中國的興趣增加，但尚未帶來實際投資，但與過去幾年形成鮮明對比。當時資金更多流向亞洲其他地區，主因地緣政治緊張加劇以及中國對私營企業的整頓。如今，隨著中國市場因科技突破與經濟前景提升而持續繁榮，以及部分資金從美國轉移出來，投資熱情正在回潮。

德國私募股權公司HQ Capital亞洲負責人Michael Hu表示，現時對亞洲和中國的投資態度確實比以前更加開放一些。而該行在新加坡和香港均設有辦公室。

報道指，凱雷集團、華平投資及太盟投資集團拒絕置評。不過，中國要在私募股權領域重返昔日的地位，仍將面臨艱難的道路。

歐美投資者在華投資參與大減

自2022年以來，私募股權行業集體對中國重新評估。大型機構例如KKR、凱雷與黑石均暫停或縮減在華交易。根據貝恩數據顯示，2024年這些最頂級的私募股權公司僅參與了中國交易價值的6%，而在2018至 2023年間的平均水平則為24%。

消息人士指，北美投資者仍大多反對在中國投資。有投資公司的區域負責人亦指，一些歐洲投資者，尤其是來自北歐的投資者，對中國的取態也受到俄烏戰爭的影響而保持猶豫，認為任何對中國的投資，都有可能被視為間接支持俄羅斯戰爭。

然而，美國國內局勢的動盪引發輕微轉變。美國總統特朗普推動的新一輪關稅正在部分刺激對中國的關注，因部份投資者希望藉此多元化，減少對美國的依賴。有一名美國投資者指，這些新的詢問同時也反映市場對美國可能放寬部分對外投資限制的預期。

儘管近期出現了投資中國的回暖跡象，但消息人士稱，在投資者真正看到中國市場出現一系列大規模投資與退出交易之前，資金投放仍將十分有限。而這些都是市場真正回歸的關鍵訊號。