恒指第4季開門紅　全日飆431點迫近27300點　惟縮至成交2224億

港股於10月份首個交易日高收，其中科技股獲追捧，再次成為推動大市上升動力。



恒指收市報27287點，升431點，國指升169點，報9724點，科指升217點，報6682點，成交額為2,224.68億元。

快手全日升幅逾8%。

快手（1024）升8.6%，收市報91.85元，百度（9888）升4.5%，阿里（9988）升3.4%，小米（1810）升3.3%，京東（9618）升3.1%，騰訊（0700）升2%，美團（3690）升1.2%。

中芯飆近13%

晶片股同樣獲投資者垂青，中芯（0981）升12.7%，華虹（1347）升7.1%，上海復旦（1385）升4.7%。

金礦股全線上揚

金礦股方面，獲滙豐唱好的紫金（2899）升4%，中國黃金（2099）升3.4%，山東黃金（1787）升3.2%招金（1818）升2.9%。

兩隻半新股西普尼（2583）及紫金黃金（2259）表現可人，前者飆71%，報181.4元，後者升14%，報137.5元。

重磅股滙豐（0005）收市報110.8元，升1.3%。

不過泡泡瑪特（9992）逆市挫4.8%，收市報254元。