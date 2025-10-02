港8月零售按年增3.8%　勝預期　珠寶鐘錶售貨值升幅逾16%

8月本港零售銷貨值為303億元，按年增加3.8%，表現優於市場預期，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升幅達16.4%。政府發言人表示，8月零售業表現有所改善，並且是連續第4個月錄得增長。發言人又表示，本地消費氣氛趨穩，加上訪港遊客數字持續增長，以及政府積極推動旅遊業和盛事項目，應為零售業務帶來支持。



政府表示，8月零售銷貨值按年增長3.8%，而7月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升1.8%。今年首8個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.9%。

大埔超級城聯通多個室內商場，人流較往日多。（許湖洪攝）

網上銷售佔8.4%

政府又指出，8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.4%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年上升8.9%。首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升3%。

政府指出扣除其間價格變動後，8月的零售業總銷貨數量的臨時估計上升3.2%。首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌3.1%。

政府表示，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年8月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升16.4%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升14.2%）；藥物及化妝品（上升5.0%）；服裝（上升3.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升0.4%）；百貨公司貨品（上升1.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升0.8%）；中藥（上升0.5%）；以及眼鏡店（上升5.7%）。

燃料價格跌11.4%

另一方面，於當月超級市場貨品的銷貨價值下跌0.8%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌3.6%）；汽車及汽車零件（下跌8.9%）；燃料（下跌11.4%）；書報、文具及禮品（下跌1.3%）；以及傢具及固定裝置（下跌3.9%）。