漲超62%　比黃金還猛！　白銀瘋漲之謎

來源：圖蟲

黃金白銀資產，又漲瘋了！

10月2日，港股國慶假期開市首日，貴金屬概念全線大漲，板塊中多隻黃金股漲幅超10%，其中中國白銀集團更是大漲30%，創出近4年新高。

今年以來，黃金價格已飆升47%，有望創下1979年以來的最大年度漲幅。

近日，高盛發布研報表示，對2026年中旬4000美元/盎司及2026年12月4300美元/盎司的金價預測的上行風險已進一步加劇，金價還有上漲空間，甚至可能高於其先前預估。

儘管市場的關注焦點主要集中在黃金，但今年白銀的漲價幅度其實遠超金價。截至目前9月末，紐約黃金期貨價格漲幅達47%，紐約白銀期貨價格漲幅超過了62%。國內市場的白銀期貨漲幅也相對強於黃金（+41.5%VS+46.2%），滬銀9月漲幅更是高達16.32%，創下10936元/千克的歷史新高。

為什麼白銀的價格表現會如此強勢？這或許可以從金銀比這個指標去觀察。

01、金銀比的估值錨定

一直以來，全球國家與金融市場之所以非常重視並不斷持有黃金，是因為黃金由於其稀缺性所帶來的獨特的貨幣屬性、避險功能、戰略稀缺性，並得到全球的共識，進而在資本市場成為很多資產配置價值的「錨定資產」。

這其中，黃金也是判定白銀價值最為重要的錨定資產。所以市面上就有一個指標——金銀比（Gold-Silver Ratio）。

所謂金銀比，一般是指一單位黃金與同一單位白銀在同一時間的價格之間的比值。

比如截至上周五，黃金主合約的收盤價格是874.4元/克，白銀的收盤價是10918元/千克（也即10.918元/克），兩者對比，得出金銀比值約等於80:1。

在過去幾百年來，金銀比這個指標展現出了驚人的穩定性。

19世紀金本位制下，英美等國曾通過法律固定金銀比價（如美國1792年設定15:1），雖隨布雷頓森林體系瓦解脱離法定約束，但仍保留着市場對兩者價值關係的集體認知。

從歷史走勢看，金銀比呈現清晰的中樞遷移特徵：20世紀70年代該比值主要運行於20-40區間，80年代中樞上升至40-60，90年代至2021年則多數時間處於50-80之間。自2022年以來，金銀比價中樞進一步抬升，進入80-100的區間。

極端行情中，該比值曾兩度突破100，2020年新冠疫情引發流動性危機，比值飆升至123的歷史峰值；2025年4月，受全球貿易摩擦與製造業收縮影響，比值再度觸及105.26的歷史次高，為後續白銀的估值修復埋下伏筆。

從經濟的視角來看，黃金和白銀雖同屬貴金屬，但各自核心定位的分化，直接導致它們在不同經濟環境下的價格走勢出現背離：

先看黃金，它的核心屬性高度聚焦於「金融屬性+避險屬性」。當經濟陷入衰退、地緣政治出現動盪（如戰爭、貿易摩擦升級），或是通脹高企時，市場的風險偏好會急劇降温，資金會從股票、大宗商品等風險資產中撤出，轉向黃金這類避險資產，從而推動金價上漲。

而白銀因屬性更復雜，資金湧入力度遠不及黃金，最終導致金銀比被拉高。

再看白銀，它既保留了一定的貴金屬避險屬性，又具備極強的「工業屬性」——比如在光伏產業中，白銀是光伏板導電漿料的核心材料；在電子領域，它是晶片、傳感器的關鍵導電元件；在新能源汽車領域，電池管理系統、充電樁也離不開白銀。

當經濟進入復甦階段，光伏、電子、新能源等行業的需求擴張，會直接拉動白銀的工業消費需求，此時白銀的價格漲幅往往超過黃金，進而導致金銀比回落。

從這兩個階段的對比可見，黃金的「單一避險屬性」和白銀的「避險+工業雙重屬性」，決定了二者在不同經濟周期、不同風險環境下的價格彈性差異：

了解了上述邏輯，對於2025年銀價漲幅遠超金價的原因就很容易理解了。

2025年4月金銀比觸及105.26的極端高位時，已較40-60的歷史中樞偏離75%以上，遠超合理波動區間。而這一時刻，是美國對全球國家掀起關稅戰處於最關鍵轉折點。當然還有中東衝突與俄烏局勢也對金價上漲有很大影響。

在4月之後，美國關稅戰釋放緩和信號之後，全球市場對「經濟軟着陸+工業復甦」的預期升温，疊加市場對美聯儲降息周期開啟的預期升温，金銀比開始加速啟動修復進程。

在同時，新能源領域（光伏裝機搶裝潮+新能源車放量）的爆發式增長，又激發了白銀工業需求的井噴，加劇白銀的供需矛盾。

據報道，目前全球白銀已連續5年出現供給需求缺口，根據2025年測算，全球白銀產量比消費量少約4000噸。

這些基本面支撐使白銀在經濟復甦預期中具備天然上漲動能。

02、金銀比指標的投資參考意義

從歷史回顧來看，金銀比不僅是一個觀測指標，也具有實際的投資指導意義。當金銀比偏離歷史均值時，往往意味着套利或均值回歸的機會。

比如當金銀比突破80:1，意味着白銀相對黃金進入「低估區間」，或黃金因過度避險情緒被「超買」。

舉個例子，2020年疫情爆發初期，全球多國採取封鎖措施，經濟停擺，市場對未來的不確定性急劇上升，避險情緒飆升至高點。於是金銀比從疫情前的60:1急速飆升至了126:1，創下歷史高位。這時候，買入白銀資產能比黃金資產的收益明顯是要高得多的。

2021年，經濟逐步從疫情中復甦，工業生產恢復常態，尤其是光伏產業迎來爆發式增長對白銀的工業需求大幅增加。此時，白銀的工業屬性開始主導價格，而黃金因避險情緒降温，且缺乏工業需求支撐，於是白銀價格的漲幅就明顯大於黃金，金銀比也從126:1的高位逐步回落至70:1左右。

而當金銀比低於40:1，則表明白銀相對黃金處於「高估區間」，或白銀因工業需求激增被「過度炒作」。

此時，市場邏輯則轉向「高估修復」，投資者通常會反向操作——賣出白銀、買入黃金。因為白銀的工業需求激增往往具有階段性（如產業補貼退坡、技術替代等），過高的價格會隨着需求回歸常態而回落；而黃金的「價值穩定器」屬性長期存在，最終引導金銀比重新向長期均值回歸。

2011年就是非常典型的場景，當時全球光伏產業爆發式增長，疊加新興市場對白銀首飾需求的快速提升，白銀工業與消費需求雙重爆發，推動白銀價格短期內大幅上漲，白銀價格從年初約26美元/盎司，到4月飆升至49.51美元/盎司的歷史極值，漲幅高達90%，金銀比一度跌至32:1的低位。而對比黃金同期從1420.80美元/盎司漲至1577.40美元/盎司，累計僅11%的幅度，白銀的漲幅堪稱誇張。

當然，當金銀比處於正常比值區間（60附近）時，這一指標就沒有了什麼意義，各自價格的波動影響將回歸各自的基本面和市場環境。

就目前而言，金銀比的值仍處於80的相對高位，如果單從這一指標看，白銀價格的後續可能還有不小的上漲空間。

03、尾聲

這裏不妨設一個假設：

以高盛對國際金價2026年底的目標價4300美元/盎司為錨，金銀比的值按照當前（80）和均值（60）來算，那麼，到時國際白銀的價格將分別為53.75美元/盎司和71.66美元/盎司,相對當前價格（47.2美元/盎司）的潛在漲幅為13.8%、51.8%。

至於金銀比更樂觀的預期值（40）之下，白銀的潛在漲幅能有多大，就更不用說了。

但需要注意的是，金銀比只是一個觀察的指標，短期事件（如突發地緣衝突、主要央行貨幣政策轉向、全球大宗商品價格周期波動等）常會導致比值階段性偏離。大家對於金銀價格走勢的研判，還是要審慎認知研究判定。

接下來，黃金白銀的價格是否還能繼續狂飆，不妨一起關注。