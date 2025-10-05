庫克發文緬懷喬布斯逝世14周年

撰文：格隆匯
蘋果現任CEO庫克發博，緬懷蘋果公司聯合創始人史蒂夫・喬布斯逝世14周年。

庫克︰「Steve 相信未來充滿光明與無限可能，照亮前行的道路，激勵我們前進。我們懷念你，我的朋友」。

