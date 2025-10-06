美圖蔡文勝入主　中國金融租賃高開9%　擬向Antalpha創辦人配股

早前獲美圖（1357）創辦人蔡文勝入主的中國金融租賃(2312)有動作，宣布擬折價2.34%向Antalpha創辦人金鑫配股， 淨籌約8647.44萬元，投資Web3及人工智能領域。該股今早開報1.39元，飆8.6%。

中國金融租賃宣佈，於2025年10月5日，認購人與公司訂立認購協議，據此，公司擬向認購人配發6937.95萬股認購股份，佔經擴大後公司股份約16.67%。認購價為每股1.25港元，較10月3日收市價折讓約2.34%。

認購事項預期所得款項總額及所得款項淨額分別約為8672.44萬港元及8647.44萬港元。公司擬將認購事項所得款項淨額用作以下用途：(i)約94.22%用於投資不同行業公司之上市及非上市證券，重點投向Web3及╱或人工智能領域；及(ii)約5.78%用於一般營運資金。

據悉，認購人為一間在英屬維爾京群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由金鑫持有。認購人主要從事投資活動。

金鑫為Antalpha Platform Holding Company(納斯達克：ANTA)的創辦人兼行政總裁，該公司為一間專注於為數字資產行業之機構提供融資、技術及風險管理解決方案之領先金融科技公司，而金鑫自2024年起擔任Antalpha的董事。在Antalpha短暫之發展歷史中，金鑫從零開始將該公司發展成管理超過16億美元資產之公司。金鑫在加密挖礦行業耕耘多年，為礦工提供挖礦機器、低電價數據中心及其他服務。彼與挖礦及加密行業之領袖緊密合作，並在此兩個行業中擁有高知名度。於創辦Antalpha之前，金鑫於2018年1月至2021年5月擔任點算訊息科技總經理，該公司為一間線上購物伺服器軟件供應商公司，同時提供挖礦機分銷及管理服務。在此之前，金鑫於2012年3月至2017年十月擔任持創科技的總經理，該公司為一間配對自由職業開發者與企業編程需求的技術平台公司。