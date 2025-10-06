金葉國際超購9030倍成超購王　已今午截飛　傳孖展認購額587億元

今日中午截至認購的本地機電工程承建商金葉國際（8549），有傳券商借出的孖展認購額587億元，以該公司公開發售部份集資650萬元計算，超額認購9,030倍，超越大行科工（2543）成為歷來新股超購王。



金葉國際計劃發行1億股，其中10%作公開發售，每股招股價介乎0.45元至0.65元，集資額介乎4,500萬元至6,500萬元。

預期周五掛牌

金葉國際一手5,000股，入場費3,282.77元，預期周五（10日）掛牌，獨家保薦人為同人融資。

以公開發售部分的1,000萬股計算，金葉國際公開認購部份股份數目為2,000手，而該公司不設強制回補機制。

據招股書介紹，金葉國際專注於供應、安裝及維修暖通空調、電力及供水系統，主要承接私營項目並擔任主承建商。過去兩年，私營項目收入佔比超過97%，主承建商收入佔比逾86%。提供的機電合約類型涵蓋總價、維護及定期合約。

預告上市費用致現財年利潤倒退

截至3月底的2024/25財年，金葉國際年度收入按年增26%至1.54億元，年內利潤增36%至1,407萬元。不過，該公司預料受累於上市開支影響，2025/26財年淨利潤大幅減少。

金葉國際表示，該公司擬將所得款項淨額中，約56.1%用於撥付新項目的前期成本；約32.6%用於招聘新員工及租賃額外辦公室；約1.3%用於升級「GL ERP」系統；餘款用作一般營運資金。