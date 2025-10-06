內地企業出海專班啟動　陳茂波︰為內企提供更全面、更大力度支援

在財政司司長陳茂波的見證下，由商務及經濟發展局（商經局）局長丘應樺督導的內地企業出海專班（出海專班）今日（6日）舉行啟動儀式。

為更好支援內地企業「出海」，二○二五年《施政報告》提出整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署（投資署）、香港貿易發展局及香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台「出海」。

陳茂波指出，內地企業「出海」，特別是在全球南方布局供應鏈和產業鏈，既是大勢所趨。

陳茂波︰內地企業「出海」發展大勢所趨

啟動儀式由財政司司長陳茂波致辭揭開序幕，並由丘應樺介紹出海專班的未來工作方向。啟動儀式匯聚出海專班成員機構及來自法律、會計、金融服務、銀行、商會、專業協會等多個業界夥伴，合共超過100人出席。這些業界代表是出海專班的重要助力，將合力支援內地企業邁向國際市場。

陳茂波致辭時指出：「內地企業『出海』發展，特別是在全球南方布局供應鏈和產業鏈，既是大勢所趨，也是它們壯大發展的必然選擇。為了更好把握這一波的發展機遇，我們成立出海專班，由商經局局長統籌，協調各政策局、部門和機構，為內地企業『出海』提供更全面、更大力度的支援。」

陳茂波續說：「這個專班，可以説是有三個特點：一是『高層統籌』，通過設在政府治理架構的高層，以宏觀的視野、暢順的溝通、快速的行動，統合資源、打通障礙，讓支持企業『出海』的工作做得更有力度、更及時。二是『集結力量』，除了政府的相關政策局和部門以外，更有多個公營機構、專業團體、商會以及商業機構作為夥伴，匯聚資源、集思廣益，發揮更大的聯乘效應。三是『主動出擊』，它的任務不僅是主動招攬內地企業利用香港這平台『出海』，也包括以組團出訪海外市場等多樣化的方式，發動和集結各界力量，發揮最大影響力，達至最佳效果。」

丘應樺期望與各界繼續攜手合作，將香港的制度優勢、專業服務和國際網絡轉化為企業拓展全球市場的強大動能。

丘應樺︰冀將企業的潛力轉化為實際成果

丘應樺致辭時表示，隨着國家從高速增長轉向高質量發展，越來越多優秀的內地企業正積極開拓海外市場，而香港正能擔當企業「出海」的「啟航點」。政府希望透過出海專班，匯聚各方專業力量，將企業的潛力轉化為實際成果，讓更多內地企業以香港為跳板，有序成功走向世界。出海專班協調跨局、跨部門、跨機構、跨界別的資源和工作，構建一個一站式、快捷、前所未有的「出海」支援平台，在配合國家鼓勵內地企業「出海」的政策和方向下，協助這些企業有序地拓展國際業務，並轉化為香港經濟的新動能，進一步鞏固香港作為國際商貿樞紐的地位。

他續說，政府期望與各界繼續攜手合作，將香港的制度優勢、專業服務和國際網絡轉化為企業拓展全球市場的強大動能，讓香港成為內地企業走向世界的起點和國家高質量發展的重要支點。

劉凱旋表示，出海專班結合各位合作夥伴全球的網絡與豐富經驗，讓香港成為內地企業揚帆啟航。

劉凱旋︰將為本港經濟注入新動力

投資署署長劉凱旋致閉幕辭時表示：「今天的啟動儀式，標誌着香港助力內地企業『走出去』的重要新篇章。香港擁有世界級的金融體系、專業服務及完善法治，是內地企業開拓國際市場的最佳據點。出海專班結合各位合作夥伴全球的網絡與豐富經驗，將會共同努力，讓香港成為內地企業揚帆啟航，開往世界的母港，更將為本港經濟注入新動力，鞏固及提升香港『三個中心、一個高地』的地位。」

為推進有關工作，出海專班計劃在今年年底前討論工作策略及計劃，並舉辦首項大型推廣活動，以宣傳相關工作。投資署將負責協調出海專班的工作，與各相關政策局、部門、香港特別行政區政府的駐內地辦事處、專業協會、業界合作夥伴等緊密合作，共同推動更多內地企業以香港為起點，接軌世界、拓展全球。