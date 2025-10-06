交銀國際升新世界目標價至9.7元　減息及港樓市復甦　助重估估值

交銀國際報告指出，新世界發展（0017）剛過去的財政年度業績大致符合預期，指出公司將2026財年銷售目標上調至270港元，按年增加4%。受惠於香港樓市「撤辣」及利率預期下行，2025財年香港合約銷售達約110億元，主要來自「柏傲」系列豪宅項目及寫字樓項目888 Lai Chi Kok Road。內地合約銷售為人民幣140億元，其中大灣區佔52%。



此外，投資物業K11 MUSEA及K11 Art Mall通過舉辦文化活動與優化租戶組合，人流與銷售額均實現增長。



新世界旗下投資物業K11 MUSEA。

該行表示，降負債仍是新世界未來的重點工作。公司總債務由2024財年底約1,516億元降至約1,460億元，淨負債約為1,201億元，較2024財年底減少約45億元；短期債務亦大幅減少至約66億元。

該行指出，展望2026財年，公司將持續推動「七大減債措施」，包括加快銷售、釋放農地價值、出售非核心資產等，以改善現金流並降低負債水平。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚。

交銀國際指出，新世界當前市淨率約0.13倍，已充分反映市場對其負債狀況的擔憂。隨著利率有望在未來12至18個月下調，加上香港房地產市場逐步復甦，公司估值有望獲得重估。因此，該行將新世界目標價上調至9.7港元，維持「買入」評級。

新世界收市報8.26元，升0.6%。