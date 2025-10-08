穩定幣｜摩通﹕若穩定幣普及　反鞏固美元全球金融體系地位

摩根大通認為，穩定幣或有助鞏固美元在全球金融體系中地位。該行由Kunj Padh、Meera Chandan、Octavia Popescu等人組成的分析團隊，在周二報告中表示。穩定幣的全球普及可能在未來幾年推動數萬億美元資金流入美元，即便市場對這種數字資產潛在需求的估算存在較大分歧。「穩定幣的普及與其說會加速去美元化，不如說有可能強化美元在全球金融體系中的地位」。



各家銀行策略師對穩定幣市場最終規模的估計差距很大，即便在摩根大通內部也是如此。有新興市場股票策略團隊預計這一市場最終將擴大至約2萬億美元。該行美國利率策略師則更加謹慎，估計規模約5,000億美元。按照上述區間高端計算，摩根大通外匯策略師預計，到2027年，約1.4萬億美元的額外美元需求將支持穩定幣市場的增長。雖然有關數字龐大，但仍遠低於國際清算銀行最新統計的美元貨幣對日均8.6萬億美元交易量。

以往穩定幣市場以美元穩定幣為主。

現貨比特幣ETF錄12億美元淨流入

此外Bitcoin（比特幣）仍然獲得投資者追捧。於10月6日，美國現貨比特幣ETFs獲得12.1億美元資金流入，創特朗普在2024年11月初再次當選為美國總統以來，單日淨流入規模最大。