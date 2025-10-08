甲骨文雲計算業務利潤率被指低於預期　股價一度大瀉

甲骨文公司﹙Oracle﹚股價周二大跌，之前有一則報導稱，這家軟件開發商雲計算業務的利潤率低於華爾街許多人的預期。

據The Information引述甲骨文內部文件報導稱，在截至8月的三個月裡，甲骨文通過出租由輝達晶片驅動的伺服器獲得大約9億美元收入，但僅實現約1.25億美元的毛利潤。周二，甲骨文股價一度下跌7.1%，收市則挫2.5%。

該報導稱，在某些情況下，甲骨文在出租較小批量的輝達晶片（包括新舊GPU）時出現了「相當可觀」的虧損。甲骨文的一名發言人拒絕置評。

今年以來，隨著對人工智能計算的需求激增推動收入成長，甲骨文股價已上漲逾60%。上個月，甲骨文預計其雲計算業務的收入將在未來三個財年躍升700%，推動股價在9月10日暴漲36%。

為獲取晶片以及提升數據中心容量而進行的大規模支出拖累了甲骨文的整體毛利率。根據彭博匯編的數據，在其最新的財報中，甲骨文的毛利率為67.3%，為一年多以來的最低水平。

彭博社此前報導稱，甲骨文已與ChatGPT運營方OpenAI簽署協議，提供相當於4.5吉瓦的數據中心電力容量。該公司還是一個買方財團的成員，該財團正接近達成收購TikTok美國業務的協議。