彭博︰馬斯克旗下xAI有望融資200億美元　Nvidia是投資者之一

彭博引述知情人士透露，馬斯克旗下的人工智能初創公司xAI有望融資200億美元，超出最初計畫的融資規模，輝達是股權投資者之一。

知情人士稱，本次融資分為約75億美元的股權融資和最高125億美元的債務融資，並將與輝達圖形處理器(GPU)綁定，xAI計畫在其位於孟菲斯的「Colossus 2」數據中心使用這些處理器。

知情人士稱，輝達﹙Nvidia﹚對xAI的股權投資最高可達20億美元。這家人工智能(AI)晶片巨頭使用這一策略幫助客戶加速進行AI投資。

輝達的發言人對此不予置評。xAI發言人暫未回應置評請求。馬斯克9月份在社交媒體平台X上發帖稱，公司「目前並未籌集任何資金」。

知情人士稱，xAI的融資將通過一個特殊目的載體(SPV)實施。該SPV將用於購買輝達的處理器，隨後馬斯克的這家AI初創公司會在五年內將這些晶片出租，從而使華爾街的出資方得以收回投資。這種以GPU作為債務擔保的獨特結構可能為希望降低債務風險敞口的科技企業提供一套範式。

為建設研發領先AI模型所需的基礎設施，多家科技巨頭正在以極快的速度投入數百億美元。本周早些時候，OpenAI宣布達成一項為期多年的協議，將使用AMD的晶片。Meta Platforms近月簽訂了多項數十億美元的交易，其中包括一筆290億美元的數據中心融資方案。甲骨文也為其AI基礎設施進行380億美元的債務融資。