AI押注愈演愈烈！　摩通︰相關債券已達1.2萬億美元　超銀行板塊

企業對AI的押注，愈來愈大。據摩根大通表示，與人工智能(AI)相關的債券規模已擴大到1.2萬億美元，成為投資級市場中最大的板塊。

摩根大通分析師Nathaniel Rosenbaum和Erica Spear周一在報告中表示，AI企業在美國投資級債券市場的佔比由2020年的11.5%升至目前的14%，超越美國的銀行業板塊，後者是JPMorgan US Liquid Index((JULI))中最大的板塊，佔比為11.7%。

分析師指出，在科技、公用事業和資本品等行業中，共有75家公司與AI密切相關，其中包括甲骨文、蘋果公司和杜克能源公司。其中很多企業發債頻繁，科技公司現金充裕、淨負債率很低。他們表示，相關債券利差為74個基點，比整體JULI指數窄10個基點。

自從ChatGPT三年前開啟現代AI浪潮以來，AI相關公司的股權估值飆升，投資者爭相押注這一可能重塑全球經濟的技術。這也引發了市場擔憂，大型科技公司的估值過高，若其盈利遇挫，可能會引發更大範圍的拋售。

「AI相關債券成長迅速，但利差較窄有充分理由，」分析師寫道。他們指出，這些公司很多都是優質發行人，要麼現金充足，要麼槓桿率不高，可能受到嚴格的監管，因此表現更優。

「AI股票的迅猛上漲令部分信用投資者感到有點不安，他們擔心股市若下行，可能會影響信用市場，」分析師寫道，「從基本面看，此類擔憂並不成立。」

儘管如此，他們表示，AI相關的股票若出現拋售，也會影響信用市場，因為其利差已偏窄。如果這些公司在償還債務之前將大量現金用於資本支出或併購，則存在風險。

「我們認為，對於跨資產投資組合，選擇性做空信用違約掉期（CDS）可作為一種成本較低的尾部風險對沖策略，」他們表示。