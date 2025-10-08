MPF｜強積金今年望人均賺逾4.8萬破記錄　GUM看好中港股市籲配置

GUM數據顯示，今年首三季強積金綜合指數升15.8%，人均回報達43,367元，超過去年全年回報(21,559元)一倍，並創歷來新高，當中中港股票基金表現最佳。

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，展望第四季，美股有望保持平穩表現，而中港股市有望繼續有好表現，預計全年強積金綜合指數能升達18%至20%，即人均全年可賺4.8萬元或更高，將為歷來新高。

GUM看好中港股市，籲配置望年底見逾28000點。﹙資料圖片﹚

美股已現避險情緒 望保持平穩表現

他表示，中港股市有望繼續有好表現，但主要考慮到估值相較全球其他市場仍便宜，而中國經濟數據疲弱，但政府有望繼續出台措施支撐經濟，而人工智能(AI)概念持續升溫，中美談判也有望有進展，年尾目標價28000至28500點。至於美股，估值已處於高位，而市場已出現避險情緒，故金價持續上升，但AI概念持續等因素，故此有望保持平穩表現。

他建議，高風險成員可考慮配置中港或大中華股票基金，以捕捉潛在升幅，若看好美股但對目前估值有所顧慮，則可以選擇環球基金以分散風險，中風險成員可選擇中港股票比例較高的混合資產基金，而風險偏好較低成員則可繼續配置保守基金，但需注意港元拆息回落可能影響未來回報。

債券基金料升幅有限

今年首三季強積金中大中華股票基金、香港股票基金(追踪指數)及香港股票基金，表現最佳，升幅分別達38.1%、37.2%及36.9%，而美股基金也有11.7%的回報。整體股票基金回報達23.1%，而混合資產及固定收益基金回報，則分別有15.1%及2.8%。

GUM常務董事陳銳隆表示，債券基金漲幅已反映在價格中，若果美國及歐洲通脹持續，令減息步伐放緩，預計未來上升空間有限。而若美國通脹回升，債券基金更可能會面臨下跌。

GUM常務董事陳銳隆(左)及首席投資總監劉嘉鴻(右)。﹙顧慧宇攝﹚

保守基金為今年以來吸金之王

資金流方面，陳銳隆表示，上半年強積金成員以避險為主，資金由高風險資產如股票基金，流向低風險資產如保守基金。但進入7月及8月，隨著美國陸續與其他國家簽訂貿易協議，市場避險情緒減退，成員取態變得積極，集中配置股票，資金由低風險資產流向高風險，預計這個趨勢將持續。

美股連續兩個月成為淨轉入榜首，儘管如此，年初至8月尾仍是淨轉出最多的類別，資金淨流出達55.57億元。而中港股市也開始受到關注，但流入金額仍不及美股，年初至今港股為第二大淨流出基金，資金淨流出達52.9億元。

港股吸金仍未及美股

而年初至8月尾錄得淨流入最多的強積金基金類別為保守基金，資金淨流入達141.33億元，為吸金之王。其次為預設投資策略-核心累積基金，淨流入達54.62億元。