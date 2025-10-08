軟銀斥近54億美元　購ABB旗下機器人業務

SoftBank Group （「軟銀」）宣布，已於今日﹙8日,﹚與全球電氣化和自動化技術領導者ABB有限公司（「ABB」）簽訂最終協議，將以總計53.75億美元（約合8,088億日元）的價格收購ABB的機器人業務。

ABB將剝離其機器人業務注入至一家新成立的控股公司。軟銀集團計劃通過一家子公司，以53.75億美元的總價向ABB收購該控股公司的全部股份。收購完成後，該控股公司將成為軟銀集團的子公司。

本次收購已獲得軟銀集團董事會批准，但仍需獲得包括歐盟、中國和美國在內司法轄區的常規監管審批，以及滿足其他慣例交割條件。軟銀集團預計本次收購將於2026年中至年底完成交割。

ABB的機器人業務是在全球範圍內享有盛譽的知名品牌，以其可靠性和高性能著稱，並擁有廣泛的銷售渠道和客戶關系。軟銀集團憑借其優勢，有望重振該機器人業務的增長，其對AI等前沿技術的投資將成為這一過程的關鍵驅動力。

收購完成後，軟銀集團現有的機器人相關投資組合（包括軟銀機器人集團、Berkshire Grey, Inc、AutoStore Holdings Ltd.、Agile Robots SE和Skild AI, Inc 等）所提供的的技術基礎，將與ABB的機器人平台、專業能力及其現有本地化布局形成互補，從而加速在AI機器人領域的創新，推動實現在超人工智能領域的進展與增長。