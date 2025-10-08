許正宇﹕本港接受數字人民幣零售點增　探討提升數幣錢包使用額度

人民銀行與金管局自去年5月起，擴大數字人民幣在香港的誇境試點便利香港居民開立和使用數字人民幣錢包（數幣錢包）。財經事務及庫務局局長許正宇指出，數字人民幣為兩地居民提供多一個安全、便捷及嶄新的支付選擇，提升跨境支付服務效率和用戶體驗，促進兩地互聯互通。



他指出金管局一直與人民銀行數字貨幣研究所，以及內地運營機構於香港的子銀行保持緊密溝通，了解數幣錢包的使用情況及用戶反饋，並鼓勵銀行推動更多本地零售商戶接受數字人民幣。據了解，接受數字人民幣的本地零售點正逐步增加。

他又指出金管局會繼續配合人民銀行推動數字人民幣在香港的跨境試點進程，包括促進更多本地零售商戶接受數字人民幣，以及探索更多應用場景，以擴大數字人民幣的試點覆蓋範圍。人民銀行及金管局正探討數幣錢包升級的安排及可行性，以提高數幣錢包的使用額度，以及支援更多應用場景。由於相關討論仍在進行中，具體方案及時間表有待落實。

致力締造有利基金業界稅務環境

另一方面，就有關香港私募基金行業發展。許正宇指出據證監會與業界的討論，證監會認為目前上市另類資產基金宜採用現有的公募基金架構。這些架構為香港零售投資者所熟悉及理解，並根據《單位信託及互惠基金守則》設有完善的投資者保障措施及監管規定。證監會將繼續探討另類資產基金以有限合夥形式上市的可行性。同時政府致力締造有利業界的税務環境，以吸引更多基金在香港落戶及營運，在現行的稅制下，向公眾發售的基金已可獲豁免繳付利得税。

許正宇亦表示，為提升強制性公積金基金經風險調整的回報潛力，政府和積金局一直致力檢視和擴闊強積金可投資的資產類別。考慮到容許強積金投資於私募股權有助加強強積金分散投資和提升其回報潛力，積金局於今年5月向業界公布，符合準則的上市私募基金經積金局個別核准後，可納入為強積金基金的准許資產類別。考慮到上市私募基金相比傳統投資選項具有較高風險，強積金基金可投資於獲核准的上市私募基金的總額，限於該基金淨資產值的百分之十，以保障計劃成員的利益。

他指出強積金基金的投資經理應視乎基金的投資政策和目標，就進行有關投資作出專業決定。積金局目前沒有計劃為獲核准的上市私募基金訂定風險評級，但會密切留意情況，並與業界保持溝通。現時未有上市私募基金被納入為強積金基金的准許資產類別，積金局會在核准首隻上市私募基金後修訂相關指引，便利投資經理作出投資決定。