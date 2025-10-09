稅季殺到！拆解綠色炸彈之苦惱AEON「稅．貸易」助你輕鬆度過難關

又到一年一度的稅季，相信不少打工仔已經收到「綠色炸彈」，看著那一串數字，心情難免「囉囉攣」。薪水好像從未追上通脹，這筆固定的龐大開支，對於需要資金周轉，或者有其他消費計劃的市民來說，無疑是一大壓力。與其為稅款大傷腦筋，不如選擇一個精明的理財方案。AEON「稅．貸易」不單助你解決燃眉之急，更帶來額外回贈，讓你輕鬆應對，稅季無憂。



特低月息，再賺高達HK$12,200現金回贈¹

面對稅務壓力，最精明的做法莫過於尋找一個低息又靈活的方案。AEON「稅．貸易」特低月息成功申請及提取貸款，更可享高達HK$12,000現金回贈¹，回贈金額分分鐘足夠讓你來一趟快閃旅行，將交稅的煩惱一掃而空。由即日起至10月23日期間，全新客戶更享有早鳥優惠，額外再賞你HK$200現金回贈。

全程「No Show」*申請方便快捷

都市人生活忙碌，要特地請假到分行辦理貸款手續實在費時失事。AEON深明此道，申請「稅．貸易」可全程透過「AEON 香港」手機App²辦理，真正做到「No Show」*，安坐家中即可完成申請，簡單快捷。

4大AEON「稅．貸易」特色

高額貸款：貸款額高達HK$1,000,000或月薪18倍（以較低者為準），滿足你不同需要。

靈活還款：提供6、12、18及24個月的還款期選擇，讓你輕鬆規劃財務。

豁免收費：提早清還貸款免手續費，讓你更有預算。

申請便捷：除了手機App²，亦可透過網上、電話專線、各分行或WhatsApp申請。

立即申請及查詢：

• AEON貸款專線：2239 9000

• AEON各分行

• WhatsApp(真人応援)：https://bit.ly/42YoCx9

• 「AEON 香港」手機App：https://app.aeon.com.hk/aFGQ/applyloan

優惠詳情：https://bit.ly/47g4efM

推廣期：即日起至2026年3月31日

早鳥推廣期：即日起至2025年10月23日

¹ 客戶必須符合AEON相關信貸條件及指定貸款額和還款期。

² 此功能暫不支援任何護照之申請。

*須符合AEON相關信貸條件；否則，客戶或需親臨分行提供有關證明文件。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。

查詢及投訴熱線：2895 6262

放債人牌照號碼：1554/2024

AEON信貸財務(亞洲)有限公司

(資料及相片由客戶提供)