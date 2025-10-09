中國經濟｜法巴料今年增長未能達5%　將推小規規刺激措施

法國巴黎銀行（中國）首席經濟學家榮靜預期，在沒有進一步政策刺激下，中國今年未必能夠達到5%的經濟增長目標。由於內地經濟仍累於內房市場，加上政府消費補貼的刺激效用減退，連同「反內捲」舉措導致新投資項目審批減慢，以及去年第四季的高基數效應影響，故今年第四季內地經濟壓力料更為顯著。



榮靜坦言，儘管「反內捲」於個別產能過剩行業的上游部分發揮了作用，但對下游部分如太陽能板或新能源車，其緩和供過於求局面的效用極為有限，又指出目前大部分內地行業未有因「反內捲」而強制停產。基於上述原因，內地生產物價指數（PPI）短期內仍會維持通縮，直至政府推出更有力的措施去刺激需求或減少供應。

展望今年餘下時間，法巴相信內地會推出小規模刺激方案，整體規模料不及去年9月份，她解釋目前A股市表現不俗，即使在沒有進一步刺激的情況下，就算經濟增長未能達標，但與增長目標的差距小於去年，因此目前推出大規模刺激的必要性不及去年。

料人行第4季減息10點子

法巴預期，中國會在第四季推出2,000至3,000億元人民幣的額外資金作為政府開支，但未必會透過特別國債等方式，有機會從其他渠道如國企或中央滙金等調撥資源。此外，人行第四季料進一步下調7天期逆回購利率10點子，但考慮到內地銀行淨息差現已處於極低水平，相信減息幅度不會超出10點子。

另一方面，渣打香港全球研究部、大中華及北亞首席經濟師丁爽於報報告內指出，「十五五」規劃可能會強調增長的重要性。中共四中全會將於10月20日至23日舉行，屆時將發布關於下一個五年規劃的建議。雖然該行預計不會公佈具體的增長目標，但從近期決策層的討論已反映出2026年至2030年期間，平均增長率有望達到4.7%至4.8%，為2035年實現本地生產總值（GDP）比2020年翻一番奠定基礎。該行估計，未來5年內地潛在增長率平均可能達到4.3%。鑑於增長目標，該行預期宏觀政策將保持寬鬆。