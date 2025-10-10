渣打唱好港股　予目標價29500點　料金價續強勢或挑戰4100美元

港股在年內節節上揚，更一度企於27000點以上，創4年新高。渣打亦看好港股前景，將未來12個月基本情境目標區間，上調至介乎28000點至30000點。該行又指出，該行繼續超配中國，偏好離岸多於在岸股票。



渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，港股突破該行早前預期的24000點至26000點區間，目前進入整固階段，又認為內地即將於本月召開的四中全會，有望為第十五個五年計劃的方向帶來啟示。隨著政策支持加上內捲緩和，市場有望調高盈利增長預測，將恒指12個月基本情境目標區間調高至28000至30000點，12個月目標預測29500點。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

籲留意中美關係等事件

鄭子豐又指出，如果政策未及預期或通縮未改善，大市或退守至26000點至28000點區間，同時指出需留意聯儲局獨立性受質疑、美國政策不確定、中美關係等負面消息或加劇等風險。

談及金價走勢時，鄭子豐預期黃金繼續強勢，短線或回調為中長線提供更好機會，之後或再挑戰4100美元，央行分散儲備需求為結構性利好因素。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

料聯儲局未來1年再減1厘

他又稱，華府停擺風波未平息，不過聯儲局恢復減息，預計未來12個月或再減息1厘支持就業。美國企業宣布一系列橫跨多年的人工智能投資計劃，市場對盈利預測仍過於保守，所以將美國股票看法升至超配。考慮到市場持倉擁擠，投資者宜候低分段吸納，均衡配置健康護理及科技股行業。

此外該行亦超配日本以外亞洲股票。自6月調高南韓股票看法以來韓股跑贏，估值已升至平均水平以上，目前將評級調低至「中性」。