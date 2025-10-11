阿里巴巴ADR瀉逾8%　夜期收市急挫1314點　特朗普威脅加中國關稅

中美關係再惡化，特朗普揚言將加中國關稅，拖累股市。美股三大指數大瀉，道指報45479點，挫878點或1.9%；標指報65522點，挫182點或2.71%；納指報22204點，挫3.56%。其中，特斯拉挫5%、英偉達挫4.88%。

另外，納斯達克中國金龍指數大瀉6%，其中富途挫11.1%、阿里巴巴ADR挫8.4%、百度挫8%、拼多多挫5.3%、京東挫6.2%。

恒指夜期大瀉過千點，收報24968點，瀉1314點或5%，低水1322點。

特朗普威脅提高關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月10日在社交平台Truth Social上表示，美國將從11月1日起，在現有關稅基礎上對中國產品加徵額外的100%關稅；此外，將對所有美國關鍵軟件實施出口管制。

特朗普寫道：「剛剛獲悉，中國在貿易問題上采取了異常咄咄逼人的立場，向世界發出了一封極具敵意的信函，聲明將從11月1日起，對幾乎所有中國制造產品實施大規模出口管制，甚至一些他國制造的產品也不例外。」

特朗普又在社交平台Truth Social發文表示，考慮到中國限制向美國出口稀土的舉措，他認為「似乎沒有理由」在韓國即將舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會見中國國家主席習近平，