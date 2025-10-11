艾橋智接受新華社專訪　形容香港是「國際連接器」　為滙豐主市場

滙控﹙0005﹚擬斥千億收購恒生﹙0011﹚之際，其舵手、匯豐集團行政總裁艾橋智日前接受新華社專訪時，再次肯定香港的地位，他指出︰「香港是我們的主市場，是我們擁有領導地位和創造回報的重要增長機遇所在。」

艾橋智在訪問中指出，對匯豐而言，香港是重要的「國際連接器」，而匯豐依托以香港為樞紐的全球網絡，持續支持企業或投資者之間的聯系。

「香港作為財富樞紐的『超級聯系人』，是其作為金融中心的基石。」艾橋智說，香港的獨特優勢在於擁有對接內地的開放通道。通過互聯互通機制，香港為世界提供進入第二大經濟體的最具吸引力和最全面的渠道，也為內地資本走向世界搭建了橋梁。

過去兩年平均每月新增約十萬名客戶

艾橋智又稱，過去20年間，香港是國際社會對內地進行直接投資和金融投資的門戶。近年來，新趨勢正在顯現，「香港日益成為內地企業走向東盟、中東、歐美等地進行對外直接投資的關鍵樞紐。」

他預測，到2030年，香港有望成為全球最大的跨境財富管理中心。「越來越多國際及內地客戶正選擇香港作為資產配置平台。過去兩年，匯豐銀行在香港平均每月新增約十萬名客戶。」