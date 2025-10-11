越秀企業完成收購香港人壽　將額外注資10億　並擴養老及健康服務

香港人壽保險宣布，越秀企業（集團）已成功完成對香港人壽策略性收購。

去年底，亞洲保險、招商永隆代理、華僑銀行 (香港) 及上海商業銀行，與越秀達成股份收購協議，原股東將出售其所持有的香港人壽83.33%股份予越秀新成立之全資附屬公司越秀保險。

有關收購於2025年9月25日已獲必要的監管批准，並於今天完成交割。交易完成後，越秀透過越秀保險（控股）間接持有香港人壽83.33%已發行股份及越秀全資子公司另一原本股東創興保險有限公司維持持有香港人壽百分16.67%已發行股份，成為香港人壽的百份百最終擁有人。

香港人壽新任董事局主席李鋒表示：「是次收購是越秀強化其金融產業佈局的重要里程碑。香港人壽擁有穩健的品牌形象，與客戶建立了深厚的關係，與越秀在大灣區打造多元化、高韌性的金融服務平台的願景高度契合。」

李鋒續稱：「我們對香港保險市場的前景充滿信心，越秀會為香港人壽外注入10億港元的資本，增厚香港人壽的資本基礎，為將來開拓更多保險產品、服務增動力。」

香港人壽行政總裁張立輝難表示：「這項收購亦為香港人壽注入更高的品牌價值、更多元化的產品組合、以及更強大的業務動能。新增的資本既能提升公司的資本基礎，也增加了我們開發新產品和服務的實力，特別在養老和健康服務的領域上都會是我們未來重要的發展方針。鑑於人口持續老化、港人北上養老和就醫的新趨勢，香港人壽將積極拓展更多養老和健康保障的方案，並加強相關的配套服務，為推動大灣區的融合發展作出貢獻。」