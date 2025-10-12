今年累計漲幅超七成！　多重因素促白銀價格創新高

格隆匯10月12日｜據經濟日報，在今年黃金價格震盪上漲的同時，白銀近日也迎來了高光時刻。10月9日，現貨白銀價格盤中突破50美元／盎司，最高觸及51.22美元／盎司，刷新歷史最高紀錄。南開大學金融學教授田利輝表示，現貨白銀價格創下新紀錄預示着貴金屬市場格局正發生變化，也將影響白銀從「工業金屬」向「價值儲存資產」的估值變化。

全球最大白銀ETF-iShares持倉顯示，10月9日白銀ETF持倉15452噸，較年初增加逾1000噸，白銀中長期投資需求旺盛。萬得數據顯示，今年以來現貨白銀價格累計漲幅超70%。田利輝認為，白銀走強不是短期投機，而是工業需求與投資屬性雙重驅動的結果。全球能源加速轉型，作為重要的工業金屬，

白銀在新能源、光伏、新能源車等領域的消費持續增長，而人工智能浪潮下半導體等需求也離不開白銀的支持

。

中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英認為，宏觀層面，美聯儲降息周期開啟，疊加地緣政治風險持續，強化了白銀的貨幣與避險屬性，吸引資金配置。產業層面，光伏、新能源車等科技領域對白銀需求旺盛；銀礦開採成本顯著上升，加劇供給壓力，推動價格上行。 同時，全球白銀供應已連續5年出現缺口，庫存不斷下降使其現貨溢價明顯。此外，金銀價格比也是助推現貨白銀價格上漲的因素之一。