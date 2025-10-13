美股三大指數反彈　道指早段飆近五百點　英偉達揚逾2%

中美關係再惡化，特朗普揚言將加中國關稅，拖累上周五﹙10日﹚美股大瀉。不過，隨著周日特朗普口風放軟，指中美關係中，美國想幫助而非傷害。

美股周一﹙13﹚開市早段反彈，道指報49558點，升478點或1.05%；標指報6628點，升76點或1.17%；納指報22528點，升324點或1.46%。

其中，英偉達反彈逾2%、特斯拉升逾2%。

中概股方面，阿里升4.16%、富途升5.9c。

美股上周五急挫 納指瀉近4%

美股三大指數上周五大瀉，道指報45479點，挫878點或1.9%；標指報65522點，挫182點或2.71%；納指報22204點，挫3.56%。

事緣，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月10日在社交平台Truth Social上表示，美國將從11月1日起，在現有關稅基礎上對中國產品加徵額外的100%關稅；此外，將對所有美國關鍵軟件實施出口管制。

特朗普寫道：「剛剛獲悉，中國在貿易問題上采取了異常咄咄逼人的立場，向世界發出了一封極具敵意的信函，聲明將從11月1日起，對幾乎所有中國制造產品實施大規模出口管制，甚至一些他國制造的產品也不例外。」

不過，特朗普周日在社交平台發文指︰「無需擔心，一切終將好轉！」