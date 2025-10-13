中美關稅戰｜高盛稱雙方關係轉緊張　似為於APEC會面前爭談判籌碼

中美雙方之間的貿易爭議於再度上周升溫，觸發美股於周五（10日）下瀉870點，不過美國總統特朗普最新說法讓局面降溫，刺激道指期貨於今日（13日）亞洲交易時段反彈。《彭博》引述高盛經濟學家在周一發表的報告，表示該行傾向於將中美之間最新的緊張局勢再度升級，視為「在本月亞太經合組織峰會預期舉行的雙邊會談之前，為爭取談判籌碼所做的努力」。但中美兩國最近的舉動表明，與過去幾個月中美會談之前的情況相比，兩國可能引起更廣泛的結果。



2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

該份由Andrew Tilton、單暉和王立勝等經濟學家撰寫的報告指出，中美有可能做出更大讓步，關稅也可能降低，但也存在實施大規模新出口限制和提高關稅的風險，至少是暫時如此。他們補充說，最有可能的情況似乎是雙方撤回最激進的政策，談判將導致進一步延長，甚至可能是無限期延長5月達成的關稅升級暫停協議。

中美貿易談判：圖為2025年5月12日，美國財長貝森特（右）與貿易代表格里爾（左）於瑞士日內瓦會見傳媒。（Reuters）

不過相關經濟學家亦表示，最近的政策聲明也可能表明，中國打算推動美國做出更大讓步，這可能會帶來對市場有利的結果，即美國降低部分關稅，並可能放鬆部分出口管制，以換取中國放鬆稀土限制和其他讓步。然而，對市場產生更不利結果的風險的預期亦正在增加，即美國和中國重新實施今年早些時候實施的三位數關稅，並且或至少暫時實施更嚴格的出口限制。

該行指出，未來幾天，重要訊號可能包括：白宮發表聲明，澄清政府如何看待這些政策；雙方就習近平與特朗普會面的可能性發表最新消息；以及中國宣布是否打算對美國提出的關稅上調做出回應。