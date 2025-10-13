中美關稅戰｜恒指挫400點　全日成交4900億元　紫金黃金逆市飆9%

中美關係在上周突然轉趨緊張，美國總統特朗普於上周五（10日）宣布從11月1日起，對來自中國的貨品額外加徵100%關稅，消息觸發美股當日急挫，道指瀉870點，恒指夜期更大跌逾1,300點。不過在周一（13日）開市前夕，特朗普再次轉口風，稱希望美國對中國提供協助而非傷害。相關言論緩和市場人士緊張情緒。



【16:26】小米全日挫5.7%

中美關係突然變得緊張，曾導致港股今日（13日）下挫逾900點，其後跌幅在午後不斷收窄，全日跌400點收市。

恒生指數收市報25889點，國指跌135點，報9222點，科指跌114點，報6145點，全日成交4903.66億元。

科技股今日明顯受壓，小米（1810）跌5.7%，百度（9888）跌2.1%，美團（3690）及騰訊（0700）均跌1.9%，阿里（9988）跌1.7%。

金融股方面，友邦（1299）跌2.9%，港交所（0388）跌2.7%，滙豐（0005）跌0.9%。

車股方面，蔚來（9866）跌4.1%，小鵬（9868）跌3.3%，比亞迪（1211）跌1.8%。

金礦股方面，紫金黃金（2259）升9.2%，山東黃金（1787）升7.1%，招金（1818）升3.5%，紫金礦業（2899）升1.7%。

【15:25】道指期貨揚1.5%

美股三大股指期貨走高，納斯達克100指數期貨漲幅達2%，道指期貨漲1.05%，標普500指數期貨漲1.5%。

【15:22】內地創業板指數跌34點

內地股市低收，上證指數收市報3889點，跌7點，深成指數收市報13231點，跌123點，滬深300指數收市報4593點月，跌22點，創業板指數收市報3078點，跌34點。

港股最新報25732點，跌557點。

【14:01】港股跌幅縮至630點

港股跌幅進一步縮至630點，恒指最新報25659點，成交額3,471億元。

A股跌幅收窄，上證指數最新報3881點，跌15點。

【13:23】恒指跌幅午後縮至逾700點

港股跌幅午後縮至逾700點，恒指最新報25553點，跌736點，成交額3,123億元。

【12:18】滙豐險守101元

中美關係突然轉趨緊張，觸發投資者恐慌情緒，港股半日瀉逾900點，失守25400點。

恒指中午收市報25374點，跌916點，國指跌325點，報9032點，科指跌284點，報5975點，成交額為2,818億元。

科技股普遍下挫，美團（3690）跌4%，騰訊（0700）跌4.1%，百度（9888）跌5.4%阿里（9988）挫5.5%，京東（9618）跌6%，快手（1024）跌6.9%，小米（1810）跌7.8%。

金融股亦向下，滙豐控股（0005）曾低見100.4元，中午收市報101.3元，跌2.1%，友邦（1299）跌4%，港交所（0388）跌4.9%。

醫藥股方面，藥明康德（2359）跌8.3%，藥明生物（2269）跌9.1%，康方生物（9926）跌3.8%。

晶片股方面，中芯國際（0981）跌0.3%，華虹半導體（1347）逆市升3.6%。

【11:34】上證半日跌50點

港股跌幅擴大，一度跌逾800點，恒指最新報25509點，跌781點，成交額2,478億元。

A股方面，上證半日低收，報3846點，跌50點。

【10:59】港股最新跌573點

晶片股逆市上揚，中芯（0981）升2.6%，上海復旦（1385）升5%，華虹半導體（1347）升7.5%。

恒指最新報25717點，跌573點。

【10:33】港股險守25800點

內地股市向下，上證最新報3861點，跌35點，深成指數最新報13159點，跌194點，創業板指數最新報3073點，跌39點。

恒指最新報25808點，跌482點，成交額為1,763.65億元。

【09:48】港股跌幅縮至449點

港股跌幅收窄至不足500點，恒生指數最新報25840點，跌449點，成交額為842億元。

2025年10月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

【09:20】科指低開152點

恒指最新報25634點，低開656點，國指最新報9134點，低開223點，科指最新報6107點，低開152點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）最新報159元，低開3.9%，騰訊（0700）低開3.3%，美團（3690）低開3.1%，百度（9888）低開2.3%。

金融股方面，友邦（1299）低開3.5%，滙豐（0005）低開2.4%，報101元。

汽車股方面，小鵬（9868）低開3.3%，比亞迪（1211）低開1.8%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）低開5.3%，藥明康德（2359）低開4.8%，康方生物（9926）低開%。

晶片股方面，中芯國際（0981）低開2.6%。