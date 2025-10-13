中美關係轉差　瑞銀估計大市難回4月低點　料更多投資者「抄底」

美國總統特朗普上周五﹙10日﹚表示他將對中國商品加徵100%額外關稅，並對「關鍵軟體」實施出口管制。

由於MSCI中國指數已從解放日的低點上漲36%，瑞银預計短期將出現一定獲利回吐，但由於目前看起來像是 4 月事件的重演，瑞銀預計更多投資者會「抄底」，並依然看好A股。

瑞銀估計，表現可能領先的股票包括防禦性行業和專注於國內的行業。（cfp）

料更多投資者「抄底」

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王忠豪表示，預計市場不會重回4月低點的原因有多個，包括4月關稅戰的快速降溫意味這次可能會有更多投資者「抄底」；全球關稅的不確定性減少，降溫條件更加明確；全球股市自4月低點均大幅上漲。該行認為MSCI中國指數在74美元附近可能有買盤支撐，即5月9日水平，當時的情況與現在有些相似，當時中國仍面臨145%的關稅，但有下調的預期。各指數中，瑞銀預計滬深300指數將更具韌性，因其在4月拋售中表現出眾、國家隊可能出手支持以及年初至今跑輸其他指數。另一方面，根據4月的經驗，中概股可能更容易跑輸。

防禦性和專注於國內之行業 可能領先

瑞銀指出，在上次拋售中表現不佳但此後強勁反彈的行業這次面臨的拋售壓力可能最大。這些行業包括數據中心、互聯網、科技硬體、汽車和零部件以及生物技術。相反，表現可能領先的股票包括防禦性行業和專注於國內的行業，如電網、電力公用事業、交通運輸、建築和食品飲料。從基本面來看，該行之前的調查表明，潛在盈利風險最大的行業包括機械、寵物產品、運動服飾 OEM、生物技術和科技硬體。

地緣政治緊張局勢下，瑞銀依然更看好A股。（中新社）

另外，瑞銀依然更看好A股，因其對地緣政治緊張局勢更具有防禦性以及國家隊可能出手支持。在行業偏好上，維持槓鈴策略，看好AI主題(A股TMT和互聯網）、A股券商和高股息股(在拋售中具有防禦性)。儘管根據歷史經驗，AI相關公司短期內可能會面臨壓力，但在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，從長遠來看，同樣可能受益於國產替代。此外，也看好反內捲主題，更青睞光伏、化工和鋰。