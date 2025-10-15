揮出人生第一桿　參與領展「街坊Golf神挑戰賽」

你是否曾看過高爾夫球好手揮杆的優雅身影，覺得這項運動遙不可及？也許你只差一個機會，就能嘗試「一擊入洞」。現在，機會來了！



為迎接「領展香港高爾夫球公開賽」及第十五屆全國運動會的高球賽事，領展承接「街坊車神挑戰賽」的成功與社區競技精神，今年推出「街坊Golf神挑戰賽」。2025年10月11日(星期六)起，你可以連續九日在領展旗下的樂富廣場、愛東商場及TKO Spot，參與一場橫跨港九新界，有趣、好玩，零門檻，真正屬於街坊的免費全民高球派對！

人人可參與，個個可封神

活動現場氣氛熱烈，男女老幼都想一試身手！

「街坊Golf神挑戰賽」打破高爾夫球的傳統門檻，以創新方式帶你體驗高球樂趣。無需自備專業球具或穿上全套高球服裝，比賽採用輕鬆有趣的推杆形式，無論你是8歲還是80歲，是否嘗試過這項運動，只要敢於出賽，巧妙運用策略與技巧，加上全情投入的熱情，就有機會脫穎而出，成為社區矚目的「Golf神」！

小朋友在家長的陪伴下，揮出人生第一桿！

父子齊上陣，享受高爾夫球的樂趣。

比賽分為「街坊Golf神組」（成人組）及「街坊小Golf神組」（兒童組），參加次數不限，累積分數越高，排名就越高！各組別最終將誕生冠、亞、季軍，獎品包括獎盃、運動禮券及專業高爾夫課程。

你揮杆，我捐餐，齊撐社區關愛

「街坊Golf神挑戰賽」賽事不僅關乎個人榮譽，更是一場「地區榮譽戰」。你的每一推杆得分，都將計入所屬地區的總成績。比賽結束後，領展將以勝出地區的參賽者名義，向該區長者及有需要人士捐贈總值港幣50,000元的餐飲券，讓運動的熱情轉化為社區的溫暖。

一家大細齊齊玩，享受高球樂趣

市民亦有機會在樂富廣場及TKO Spot試玩高爾夫球模擬器。

除了緊張刺激的計分賽，「街坊Golf神挑戰賽」更特設寓教於樂的互動遊戲區，等大家一邊玩一邊學揮桿！在樂富廣場及TKO Spot，你可以在專業高爾夫球教練指導下，透過高爾夫球模擬器學習及提升揮桿技巧。至於色彩繽紛的「The Leisure Club」就最適合一家大細，既可以體驗高爾夫球的樂趣，更是不容錯過的打卡熱點。最重要是所有項目都在商場內進行，而且免費參加，大家定會玩得盡興。

體驗完現場各式各樣的高爾夫主題遊戲後，記得打卡留念！

由領展冠名贊助的「領展香港高爾夫球公開賽」將於10月30日至11月2日於香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行。為將高爾夫球運動進一步推廣至社區，讓更多人體驗國際級賽事氛圍，「領展香港高爾夫球公開賽」首兩天將免費開放予公眾入場，歡迎你屆時親臨粉嶺現場觀賽，延續對高爾夫球的熱情！

領展「街坊Golf神挑戰賽」活動詳情：

• 日期：即日至10月19日（星期日）

• 時間：中午12時至晚上8時

• 地點：

樂富廣場 A區一樓美食坊

愛東商場 地下中庭

TKO Spot 地下中庭

(資料及相片由客戶提供)