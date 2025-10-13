中美關稅戰｜大摩料臨4種情境　摩通﹕若中國股市下挫屬入市時機

中美關係於上周突然升溫，美國總統特朗普於上周五（10日）更指出，從下月1日起，針對來自中國的產品加徵額外100%關稅，消息觸發美國股市於當日急挫，港股今日（13日）亦承接外圍跌勢，跌逾900點。不過大行持有較冷靜看法，其中摩根大通更認為，一旦內地股市出現調整，屬入市時機。



摩通料明年達成某種協議

外電引述摩通策略師指出，預計美國和中國將在2026年達成某種協議；又指出可能導致拋售的因素包括關稅戰重啟、每股盈利預測下滑或停滯下市盈率急劇上升、各類禁售期結束。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報告稱，對內地和部分國際投資者而言，北京的政策、持續的創新和反內捲舉措對股票構成結構性利好，而且EPFR追蹤的全球主動管理型基金對中國的持倉普遍仍低於基準水平，而內地居民的股票投資遠未達到過高水平。

另一大行摩根士丹利發表的報告卻指出，兩方短期緊張關係或促成另一項有限度的協議，卻反映出中美要達成長期安排屬遙不可及，日後或需定期談判並按市況調整條款。大摩認為目前最具可能的結果，是雙方進行言辭交鋒後再次回復至近月的緩和狀況。縱使美國實施暫時性貿易壁壘，如提高關稅及加強出口管制的風險仍然存在，但整體趨勢仍是「競爭性對抗」，即非關稅限制及推動產業政策，以實現對華「選擇性去風險化」。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

大摩又總結四種潛在情境，分別為（1）言辭升級後促成重置，最終達成框架協議；（2）短暫戰術性升級，同樣導向協議但伴隨關稅實施；（3）持久升級，走向脫鉤；（4）言辭升級反而催化框架協議達成。

料明年復勢走勢延至明年

至於在投資和經濟分析下，就美國股票策略，大摩認為於基準情境下，短期波動創造入市機會，復甦走勢將延續至2026年。至於中國股票策略，該行仍以「戰術性休戰」視為基準情境，但是否應立即轉為風險偏好，則需綜合評估多項後續發展。中國經濟方面，在戰術性升級的基準情境下，影響有限；但在持久升級的替代情境下，可能延長中國通縮，觸發更多政策再平衡措施。而在人工智能與關鍵礦產方面，若人工智能能力於2026年快速提升，特別是各國發展不均，美國將重新評估在中美AI競賽升溫下對其他國家的脆弱性。此外就全球宏觀策略方面，鑒於美中貿易戰術性升級的可能性日增，並可能持續至10月底，預期投資者將降低風險，即削減歐元兌美元淡倉及美元兌日圓好倉，預料美元兌日圓尤其可能面臨下行風險。