港交所杜拜設新子公司　於區內拓展大宗商品業務

港交所今天﹙13日﹚宣布於阿聯酋杜拜設立新子公司Commodity Pricing and Analysis Limited（CPAL）。

港交所指，CPAL將主要營運大宗商品市場的定價管理服務，並為金屬市場提供獨立的報價和市場分析，其中包括推動倫敦金屬交易所（LME）在今年 4 月宣布的可持續金屬溢價業務發展。香港交易所集團將透過新成立的子公司，繼續在此重要戰略區域內拓展大宗商品業務，促進中國及中東兩個增長迅速市場的互聯互通。

杜拜近年已逐漸發展為全球主要的大宗商品交易樞紐，阿聯酋去年在大宗商品貿易指數1中位居全球第二，僅次於美國。指數根據大宗商品財富、物流基礎設施和機構實力等指標，評估全球主要交易中心在國際貿易中的影響力。此外，在最新的全球金融中心指數2中，杜拜位居中東及非洲第一，全球則排名第11位。

港交所行政總裁陳翊庭表示：「在杜拜成立子公司CPAL是香港交易所集團繼續拓展環球業務的重要里程碑。隨著中東地區在大宗商品市場的影響力日益提升，在區內設立據點讓我們能為各地持份者提供更佳的服務，包括備受信賴的定價機制和市場分析，並推動可持續金屬市場的發展。透過這項發展策略，倫敦金屬交易所將繼續肩負帶領集團積極拓展全球大宗商品業務的長期承諾，並在中東區內建立更深厚的業務關係。」

另外，港交所全資附屬公司LME今天亦宣布，將為其認可品牌推出可持續金屬溢價的定價計劃，同時發布一份關於其擬議定價方法的討論文件。CPAL 將負責管理可持續金屬溢價的定價過程。