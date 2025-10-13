中美關稅戰｜興業張憶東﹕雙方摩擦將以和促談　耐心抄底等TACO

中美關係於上周突然轉差，引發金融市場出現波動。興業證券全球首席策略分析師張憶東及其團隊在10月12日晚發布最新報告，認為牛市震盪似「危」實「機」，耐心抄底等「TACO」（Trump Always Chickens Out）。



張憶東指出，當前大國博弈格局已較4月顯著變化，中國在貿易摩擦中的主動權進一步增強。特朗普政府受制於國內政治壓力、通脹風險及金融市場敏感度，在APEC會議前TACO概率高。他認為中美摩擦將「以打促談」，若中國股市因外部風險出現調整，反而可能形成「黃金坑」佈局機會。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

美國減息改善香港流動性

展望四季度，張憶東預計美國政治僵局與高債務壓力將持續，美元走弱與聯儲局減息趨勢有望延續，從而改善香港流動性環境，提振人民幣資產吸引力。

中長期來看，科技仍是市場主線，AI資本開支與商業模式逐步落地，推動中美科技企業成為全球AI雙引擎。與此同時，中國「十五五」規劃與新質生產力政策也將為人工智能、機器人、未來能源等前沿產業注入強勁動能。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

籲積極擁抱黃金等戰略資產

投資策略上，張憶東建議繼續戰略性看多科技板塊，利用震盪佈局恒生科技。

隨着AI應用深化，投資者有望上調網路龍頭的長期盈利增長中樞，從而推動「盈利預期上調」和「估值提升」的戴維斯雙擊。此外，張憶東提到，積極擁抱黃金、稀土、軍工等戰略資產。此外弱美元環境對金價繼續構成支撐，也有利於稀土、鎢、鈾等戰略性資產以及銅，稀土作為戰略資源應當獲得戰略性重估。