科大、港投夥戈壁創投推新風投基金　加速尖端科研轉化

香港科技大學、港投公司與戈壁創投，宣佈成立全新戰略基金Gobi-Redbird Inovation Furund，重點培養由科大孵化的早期初創企業，旨在促進前沿學術研究產業化。



戈壁創投管理合夥人唐啟波表示，今次新基金已經鎖定3間具潛力的初創企業，目標在整體投資組合中擁有15到20間企業，目標回報率20%，跟蹤的周期約7至8年，將主要聚焦於人工智能、機械人、工業4.0乃至宇宙科技等賽道。

陳家齊指出，新基金也是公司今年5月發佈的「耐心資本專項基金計劃」重要的組成部分。

已鎖定3間初創 目標回報20%

Gobi-RIF基金現已鎖定的初創公司，均源自科大，包括割草機械人開發商來牟科技(Lymow)，該企業在北美市場表現出色;專門研發模擬訊號集成芯片的無晶圓設計公司原子半導體( Atom Semiconductor ) ; 以及專注於先進人工智能氣象技術的空間級衛星解決方案提供商星睿雲知( Stellerus Technology )。該基金由戈壁創投負責管理，將探取積極的投資策略，包括3間已鎖定的初創，該基金目標組合預計將共有15至20間公司。

今次新基金則是作為「Redbird Innovation Fund (RIF)」框架下的第二支風險投資基金，據早先公佈，科大去年宣布投放5億元成立RIF，首階段注資2億元，採取母基金模式，目標與市場投資夥伴共同創建20億元的風險投資基金。

唐啟波指出，近年來逐漸見到創業團隊來自大學，而非源自社會。大概在10年前，創業團隊多出於電商、金融科技等社會領域，而近年來見及這種創業團隊在回歸大學，注重知識產權的工業技術創業。

科大參與投資 技術自研不擔心貿易戰封鎖

科技大學協理副校長（知識轉移）金信哲介紹指，投資組合中的選擇其實很廣泛。與科大相關的定義包括，其一經過科大創立的公司、其二為採用科大技術的公司、其三為科大孵化的公司。他表示，大學並非最合適的投資機構，因此選擇與戈壁這樣的專業風投機構合作，大學可以幫助提供咨詢。

他補充稱，近來主要關注兩大領域，其一為具身智能與機械人，其二就為健康醫藥類，可利用工業技術實現醫療養護。

針對貿易戰下，地緣政治的潛在風險，他也認為有危有機，這些初創公司的技術，均來自於科大，因此具有獨立性，他直言，即便面對技術的封鎖也仍然自信。

港投：新基金為「耐心資本專項基金計劃」重要組成

港投公司今次作為新基金的戰略合作夥伴，港投行政總裁陳家齊出席儀式指，早期投資會遵循「path」路徑，即patient耐心、action行動、teamwork團隊合作以及Hong Kong香港。

她續稱，新基金也是公司今年5月發佈的「耐心資本專項基金計劃」重要的組成部分，相信可推動人才、資本和機遇的飛輪效應。