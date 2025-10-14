Webb-site資料庫公眾存取月底終止　David Webb續就重要議題發言

資深投資者David Webb公布，托管Webb-site Reports及Webb-site資料庫的專用伺服器將於美國時間10月31日到期時，基於健康狀況轉差，決定不再續簽伺服器合約，因此Webb-site資料庫的公眾存取到時將會終止。



冀有人能接手

不過他表示，只要程式碼不發生問題，自動化資料收集仍將繼續進行，並在有能力情況下會繼續將整個資料庫的每週資料轉儲及任何軟體更新，放入在Google Drive的Webb-site Repository。同時希望有志者接手資料庫任何部分，並在適當時候以免費或商業方式發佈其版本。「一些個人和公司可能對伺服器關閉感到高興，因為他們不太光彩的過去不再曝光」。

Webb-site Reports文章方面，David Webb指所有歷史文章都將保留在Webb-site.com網站，同時會在Substack上開設免費訂閱網站繼續發表文章，已訂閱Webb-Site電子報的用戶將會收到Substack電郵，「這將使我能偶爾發表對重要議題的看法，直到身體虛弱到無法繼續為止。」

為公眾利益發聲 滿足感遠勝跑贏大市

他又指出，若今次是最後一次公開發言，除感謝深愛他的家人，自1998年以來營運Webb-site.com並為公眾利益在公司及經濟治理方面發聲，是他人生中的最大樂趣，遠超跑贏市場的滿足感。他又呼籲財務穩定，擁有專業領域的專長及獨立發聲能力人士，將其智慧貢獻給公共領域。「這將豐富你的人生，你不會後悔。無論何時離世，你都會因為知道盡自己所能改變世界而感到幸福。」