Sun Life永明即享年金　終身現金流助你退休無憂

香港人均壽命愈來愈長，退休生活動輒數十年，但有調查發現，港人的財務規劃普遍滯後，一方面只顧應付眼前開支，而忽略長遠儲蓄；另一方面通脹壓力蠶食購買力，更令退休前景響起警號。這準退休族群正面對三個財務痛點，而今次介紹的退「優」規劃法則，旨在助市民自製終身「長糧」，迎接無憂退休生活！



港人退休規劃的三大痛點

香港是全球最長壽的地區之一，然而港人退休規劃未如理想。永明金融亞洲最新的《亞洲財務抗逆力指數》調查顯示，在受訪的準退休及已退休港人中，不足一成（9%）表示有長遠財務規劃，他們首要的財務目標是應付日常開支（60%），遠高於為退休儲蓄（32%）。同時，91%人感受到通脹壓力，45%指生活受顯著影響。

由此可見，這族群在策劃退休時明顯面對三大痛點，即專注應付當下財務需求而忽略長遠規劃；投資策略偏向保守，難以創造穩定的收入；通脹蠶食購買力，嚴重影響日常生活。

其實要解決這些痛點，也非遙不可及。想自製一個終身理財保障、保證而穩定的現金流，又能賺取潛在回報以對抗通脹的理財保護網，記住以下的退「優」規劃法則！

一：打造穩定可持續的現金流

退休後最理想是每月有穩定收入，但近期定存息回落不少，普遍不足兩厘，大家開始為退休資金尋求新出路。其實退休人士可考慮購買年金，將手上資金轉化為長期穩定現金收入。

以Sun Life永明全新享悅即享年金保險為例，提供終身穩定的保證年金收入。年金保單批核後，年金率即終身鎖定保證一世不變，不受市場及利率影響，並於保單生效後一個月開始每月派發，直至受保人身故。以退休年齡65歲男士投保爲例，現時新生意年金率約5.5%¹。該計劃亦提供市場首創「喪失行為能力保障」，當保單主權人成為精神上無行為能力的人、因昏迷或嚴重頭部創傷喪失行為能力，預先指定的摯親可代為領取指定保單價值及/或保證每月年金款項持續支援生活。

二：善用工具 讓退休儲備繼續增值

單靠穩定的收入是第一步，更要出招打擊通脹，關鍵在於讓退休儲備繼續滾存增值。在年金基本計劃之上，可以考慮附加保障，為你的退休組合加裝一個「增值引擎」。

Sun Life永明的「享悅添心附加保險」，類似儲蓄保險，會公佈非保證的終期紅利，由第3個保單年度起可鎖定紅利，鎖定後可選擇提取增加退休收入對抗通脹，或者選擇按3.5%的非保證年利率累積。計劃更針對認知疾病（腦退化症或柏⾦遜症）提供長達10年的額外保障，萬一受保人意外身故時亦有額外保障，更增設市場首創的「⽣命禮讚⾦」⽀援身後事費⽤。透過「享悅添心附加保險」，可協助客戶在退休規劃中實現資產增值、保持資金靈活性、提升整體保障，並為傳承做好準備。

三：理財先「理身」 保持健康體魄

說到底要真正享受豐盛的退休生活，擁有健康的身體必不可少。所以現時有些退休方案已超出財務層面，涵蓋更多健康管理，為客戶的健康加油。於推廣期內，享悅系列保險的整付保費達到指定額度後，受保人便可享用「康健禮賓服務」增值服務：包括免費身體檢查、以獨家折扣價享用醫療和健康服務，以及全方位的大灣區醫療及康復支援。

Sun Life永明組成全港唯一「四合一退『優』規劃」，助客戶築起無憂退休生活，盡享精彩人生下半場。

Sun Life永明「四合一退優規劃」 整合資產變「長糧」

透過結合以上法則，將儲蓄轉化為退休後源源不絕的「長糧」， 建立更完善的退休藍圖。最近Sun Life永明更藉建立全港唯一的「四合一退優規劃」，進一步完善產品組合及服務配套。除了全新享悅系列保險，這個規劃更包括與香港按揭證券有限公司合作，轉介保單逆按計劃及安老按揭計劃²，以及以提供穩定收入為目標的強積金基金，協助市民將手上的「磚頭（住宅物業）、壽險保單、存款、強積金」轉化為「長糧」，建立理想退休生活。

由即日起至今年11月30日，成功投保享悅即享年金保險及享悅添心附加保險，可享高達整付保費1.5%的保費折扣優惠。

有關產品的特點、推廣詳情、條款及細則及主要產品風險之詳情，請瀏覽 www.sunlife.com.hk。

¹ 此年金率以投保人於2025年10月10日投保作示例。Sun Life 永明按現行市場狀況釐定年金率。它會因應性別和投保年齡而有所不同。投保前請向Sun Life 永明查詢最新之年金率。

² 保單逆按計劃及安老按揭計劃由香港按揭證券有限公司之全資附屬機構香港按證保險有限公司營運，計劃須受有關條款及細則約束，詳情可瀏覽www.hkmc.com.hk。

（資料及相片由客戶提供）