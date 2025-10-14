中美關稅戰｜陶冬料雙方未破局　現似為APEC會面前堆積籌碼

中美關係近期轉趨緊張，拖累環球金融市場表現，投資者亦傾向將資金泊入具避險功能的黃金市場，推動金價連番創下新高。淡水泉投資（香港）總裁陶冬撰寫專欄文章指出，中美貿易談判破局的風險上升，但認為雙方目前是為APEC會面堆積籌碼，只是動作幅度大過之前，未到破局時刻。陶冬指出中國副總理何立峰與美國財長貝森特的貿易談判至關重要，如何設法降溫考驗談判代表智慧，若「習特會」能在APEC會議期間如期舉行，不排除達成有限度、象徵性的成果。



他指出中美經歷四輪談判，TikTok美國以外的多數議題都未能落地，兩國談判為保持融洽，嘗試將議題拆細處理，但欠缺整體定價，令個別議題定價和交易都出現困難。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

陶冬進一步指出，中國最新推「稀土籌碼」，不排除是為了試圖尋求首腦間在更高層面上取得更大範圍的共識，為未來的談判打開空間和彈性，而未來兩周中美貿易代表將舉行新的一輪工作級別的談判，談判結果將決定兩國元首會談是否舉行。首腦會談不可能一次過解決所有問題，但在個別問題上各自作出一些讓步和交易，是有可能的。

他續指，中美具戰略競爭關係，經濟貿易卻無法徹底切割，100%關稅、稀土全面管制將帶來巨大衝擊，未必可以持續。

2025年10月10日，美國華盛頓特區白宮，美國總統特朗普。（Reuters）

陶冬又認為特朗普是「高度情緒化的現實主義者」，為了交易可以持續，往往願意有限度戰術性退讓。