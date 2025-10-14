港鐵行政總裁金澤培明年起出任主席　歐陽伯權今年底退任

政府今日（14日）宣布，根據香港鐵路有限公司（港鐵公司）組織章程及作為大多數股份持有人，財政司司長法團已委任金澤培博士於明年1月1日接任歐陽伯權博士為該公司董事局主席，任期3年，直至2028年12月31日。金澤培博士已於今日較早前獲港鐵公司委任，由明年1月1日起出任公司非執行董事。

港鐵主席歐陽伯權

運輸及物流局局長陳美寶感謝歐陽伯權博士自2019年7月出任港鐵公司主席以來的重要貢獻。其間，在歐陽伯權博士領導下，港鐵公司完成了屯馬線全線及東鐵線過海段項目，使鐵路網絡更加四通八達；並積極開展一系列策略性鐵路項目，包括東涌線延線、小蠔灣站、古洞站、屯門南延線、洪水橋站，以及日前剛動土的北環線，推動香港整體社會和經濟發展。

陳美寶表示，港鐵每日接載超過五百萬人次出行，是香港交通運輸的骨幹。她期望新任主席憑藉其多年鐵路營運的經驗，帶領港鐵公司應用創新科技，持續提升香港鐵路的安全、效率及可靠性，並延續港鐵「推動城市前行」的使命，以鐵路基建為香港的發展及與內地的跨界融合添加動能。

港鐵行政總裁金澤培明年起出任主席。（陳葦慈攝）

金澤培2019年4月獲委任為行政總裁

港鐵﹙0066﹚亦發通告宣布消息，並指金澤培成為公司主席的同時，他亦會成為公司環境及社會責任委員會主席、提名委員會成員以及薪酬委員會成員。

根據服務合約，金澤培將可收取每年176萬元袍金。該袍金跟由公司董事局釐定之公司現任主席所收取之袍金水平一致。

金澤培現年63歲，他於1995年加入港鐵，並曾在車務處、工程處以及中國內地及國際業務處擔任不同管理職位。金澤培於2019年4月1日獲委任為行政總裁，並自該日起一直擔任董事一職。

另外，港鐵獨立非執行董事黃冠文已獲董事局委任為公司財務及投資委員會成員，並同時不再擔任公司審核及風險委員會成員，自2025年10月14日起生效。