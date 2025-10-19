深港通變「排毒管」？　零元殼背後的債務挪移｜刁佬

過去20多年改革開放以來，國內資本市場一直流傳著一條低成本的發達方程式，香港人見慣世面未必會信，但不少初進國際資本市場的同胞，見證股票市場的威力就信到十足。

故事橋段並不複雜，只不過是買殼分期付款，買家向殼主支付部份首期之後，一邊在上市公司注入國內優質資產，另一邊與同鄉好友聯手將股價推高，趁著市場的熱熾動力，在市場上高價套現部份早前低價購入的股票，再以套現得的現金流支付餘下殼價，沽完股票付清殼價之後，手上股票仍控股，上市公司隻殼變相等於免費。

這個故事不單浪漫，而且十分勵志，同希臘神話尋找金羊毛一樣，國內勇士不缺，死士更多，雖然最後成功者寥寥可數，成為天選之子當然是一將功成萬骨枯。

近年殼股市價大幅下調，雖然香港整體股市見到有不少醫療及科技公司在資金推動下大幅回升，但地產之中久未出現的負資產，潛藏於樓市之中，而股票市場上神龍見首不見尾的「殼價負家產」亦重現。最近全面收購案例多了，負家產殼價的交易再次浮出江湖。負殼價到底是什麼概念？即殼公司不單不用付款收購，賣方更送錢給你。不過世上又怎會有無緣無故的愛，一般來講上市公司缺水，好似亞視與恒大一樣，欠下天文數字債務之後，唯有破產摺埋。香港上市嘅公司大部份是有限責任公司，在現今公司法制度之下，股東同埋董事如果已經盡力經營，最後冇錢還，只會同你鞠躬，深表同情同埋慰問，對於老闆及高管個人而言債務係唔會上身。

上市公司連死都不怕，都要留住債務努力生存，明顯有苦衷。刁佬見過些案例，多數是公司的債務根本無法逃脫，例如大股東簽了個人擔保，或公司所欠的債主就是大股東。香港人與上市公司一樣，不怕死，只怕窮。如果破產清盤可以將債務清除，相信好多上市公司都會選擇破產輪迴這一條路去破地獄。不過可惜債務這東西正如佛家所說：萬般帶不走，唯有業隨身，哪有債務可以呼之則來、揮之則去。

因為債務纏身有不能解決的，這種上市公司食之無味，亦無法棄之。殼主唯有以「零元購」為誘，免費送殼，所求就只是重賞之下尋得勇夫。中國地大物博，最不缺的就是滿滿勇氣和膽色的進取投資者，一張免費的香港資本遊樂場入場券，令無數國內老闆趨之若鶩。刁佬向勇士請教，到底如何處理上市公司債務的安排，勇士告知虱多不癢，債多不愁。如果從來都沒想過還錢，債務多個零或者少過零，其實沒有太大分別。

零元購殼這種近乎白嫖的方法，只要吸一口氣勇敢到接下債務，就可以免費得到一間上市公司。能夠成為勇士當然不是普通人，要在負債纍累的上市公司中找到商機，自然要有火中取栗的準備。平時那一套講法律，講原則的生意模式，在零元購殼案例中很難實現。要救回負家產的上市公司，必須要能人所不能，並將吸水機會放到最大，有勇士惡向膽邊生，將原本在深切治療部的貧血上市公司下重藥，一口氣炒入深港通。所求的便是母親的懷抱，進入南中國海向同胞排毒。根據網上資料，進入深港通名單的公司主要有三大資格：

1.日均市值不低於人民幣50億元

2.日均成交金額不低於人民幣3,000萬元（剔除全天停牌的交易日）

3.全天停牌天數佔總交易日天數的比例低於50%

可見進入深港通的主要準則都是保持公司市值及日均成交金額，兩者可透過友好的基金經理幫忙。首要條件便是本身殼公司的股東萬眾一心，並高比例控制公司股票，若有那麼好的先天條件，自然容易挾高股價。另外，深港通對上市公司的業務沒有特別要求，只要市值管理做得好，都可以進入深港通。所以近年很容易見到一些深港通的新成員都經常轉換生意，更會不時根據國情切合時下熱炒話題及國策，一時講碳中和、一時講區塊鏈、一時講軟實力，一時又造車或人造衛星，早已是見怪不怪。

這一類上市公司通常風風火火炒買一年便會被踢出深港通，因為進入深港通之後面對國內海洋般的巨大市場，股票承接力超出香港數個層次，大部份股票炒家都會在這段時間，將手上辛苦經營至高位的股票，在遼闊的深港通市場沽出。所以大家會見到一些奇特的現象，就是一所數以十億計的上市公司竟然大股東會減持至零，當主要股東大量減持之下，過往努力經營的市值管理當然崩潰，個棚沽冧之後，就會見到公司不斷供股，其實目的只為重新累積股權，鞏固資本玩家的股票比例。

就這樣勇士通過高山低谷的安排，殺進南中國海排毒，先破而後立以完成負資產上市公司債務挪移大法。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

