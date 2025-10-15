淘寶香港雙11今啟預售　推無限期「0門檻包郵」　豪花十億補貼

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站，正式啟動雙11促銷活動，推出無限期「0門檻包郵」優惠，今次補貼金額超過10億元人民幣，以支持全量輕小件包郵。

公司指，即日﹙15日﹚起可以享受官方立減85折，與「0運費」雙重優惠疊加。支付方面，今年則新增八達通、Wechat Pay HK等支付方式。

淘寶宣布，將「0門檻包郵」的優惠定為長期優惠，沒有限定的結束日期。﹙資料圖片﹚

常態化推「0門檻包郵」 體量達十億件

淘寶香港站今年8月，免除「滿99元包郵」的門檻，原本稱屬於試行階段，淘寶天貓香港事業部負責人沛汐指，目前將「0門檻包郵」的優惠定為長期優惠，沒有限定的結束日期。

在包郵品類方面，早先只涉及大約三分之一的商品，目前基本可實現，百分百輕小件包郵，體量達到十億件。她形容稱，自8月推出該優惠以來，「增量非常非常可觀」，尤其是激活了新用戶開始網購。

雙十一預售期今晚啟動 官方立減85折

視乎時間安排，今次雙11預售期為今晚（15日）8點到10月20日（星期一）下午5點59分；正式銷售期則為10月20日（星期一）晚上8點至11月14日（星期五）晚上11點59分，官方立減85折優惠。

針對88VIP會員，今次雙11可領取至少5,000元人幣消費券。在退貨方面，凡商品帶有「本地退」、「支持香港退貨」標籤，可以實現退貨免運費，每月額度為50元人民幣。

此外，今次另有舊用戶邀請好友落單，賺取最高20%佣金回贈等優惠。淘寶香港續升級英文版，可實現港元計算價呈現，公司數據指，目前本地尚有10%的群體為非華文使用群體。

淘寶天貓香港事業部負責人沛汐。﹙資料圖片﹚

冀與線下深度結合 家具新店將增餐飲元素

除卻輕小件產品，在大件傢私方面，淘寶香港即日推出「百萬家居改造計劃」，用戶只要於2024年1月1日至今年11月14日期間於淘寶香港APP買過傢私，分享作品到個人社交媒體參加比賽，即有機會獲得由1,000至2萬元人民幣的紅包獎勵。

此外，早先淘寶在中港城設立PapaHome淘寶家具實體店，反響熱烈，現將拓展第二間至銅鑼灣，線上線下商家將合計增至過千，並在新店中加入餐飲等元素。

沛汐續指，由於內地電商佔據零售額可達40%到50%，而本港只有16%到18%，因此未來會和線下做深度結合，例如合作本地線下汽車服務的門店。