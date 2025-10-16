美FCC或以國安理由阻止營運　香港電訊﹕正仔細審閱命令及作回應

香港電訊（6823）或會遭到美國聯邦通訊委員會（FCC）以關注國家安全為由，阻止連接當地市場。



《彭博》引述FCC周三在一份聲明，指出電訊盈科（0008）旗下的HKT（International）Ltd.及其子公司必須「解釋為什麼FCC不應該啟動針對它們的撤銷程序」。目前，HKT獲准與美國網絡互聯互通，可直接進行通話和數據交換。

(HKT圖片)

「FCC今天對HKT採取的行動是確保我們通訊網絡安全和無虞的適當舉措」 該機構主席Brendan Carr在聲明中說，「FCC將繼續保護美國網絡免受中國等外國對手的滲透。」

FCC暫未回應HKT在美國業務範圍的置評請求。電訊盈科也未在非工作時間回覆電子郵件。

受到消息拖累，電盈收市報5.3元，跌2.8%。香港電訊曾低見11.02元，挫5.6%，收市報11.17元，跌4.4%，成交額為5.61億元。

香港電訊於收市後，就事件作出回應，指出﹕「正仔細審閱美國聯邦通訊委員會（FCC）於2025年10月15日向其發出的「陳述理由命令」以全面了解相關情況。我們將會向相關機構作出適當回應，並盡力履行對所有持份者的責任。」

香港電訊股價曾瀉逾半成

摩根士丹利於報告內，若撤銷程序生效，對香港電訊基本面的影響屬可控，因其國際業務收入（不含大中華區）在2024年僅佔總收入不足7%，當中美國市場僅佔約1%，而國際業務的利潤率一般亦低於本地業務。

不過，由於事態發展存在不確定性，市場負面情緒可能持續發酵。該行予香港電訊目標價13元及「增持」評級。