聯儲局理事米蘭稱貿易緊張致經濟前景不明　減息變得更迫切

美國聯儲局將於本月底舉行議息會議，外界關注當局會否繼續減息。作為總統特朗普愛將﹑主張大幅減息的新任理事米蘭（Stephen Miran）表示，近期貿易緊張局勢加劇經濟增長前景的不確定性，使政策制定者迅速降低利率變得更加重要。



米蘭表示，現在的下行風險相比起一周前更多，認為作為政策制定者有責任認識到這一點，並將其反映在政策之中，同時表示中美貿易政策的不確定性加劇，帶來了「新的尾部風險」。

他表示﹕「我不會說我現在想要的利率水平比一周或一個月前更低，然而，隨著風險平衡的變化，認為我們更迫切地需要迅速在政策方面達到更中性的水平。」

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

米蘭稱，預計今年再減息兩次「聽起來很現實」。他在中美貿易戰升級前，就傾向於在年底前將基準利率再下調1.25個百分點。至於儲局19位政策制定者的預測中值為2025年再減息兩次，每次25個基點。

市場人士加大減息半厘期權佈局

另一方面，據外媒，交易員開始押注聯儲局年底前至少會大幅降息一次，篤定政策可能比其他市場觀察人士目前的預期更為激進。與擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鈎的期權近期交易活動顯示，市場正在加大對半個百分點減息的佈局，可能發生在本月底的會議或12月會議。

這一預期超過了目前利率掉期中已計入的兩次﹑各減息25個基點的預測。由於美國政府長時間停擺，關鍵的就業和其他經濟數據發布被推遲。一旦僵局解決，大量數據將湧現，揭示經濟狀況的最新變化。一些人預計，這些數據可能進一步顯示經濟疲軟，從而支持更大幅減息。