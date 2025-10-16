大股東涉嫌為柬埔寨電騙集團主腦　遭美英制裁　兩上市港企急澄清

美國與英國政府周二﹙14日﹚公布聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團(Prince Holding Group)主席陳志﹙Chen Zhi﹚，指控其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運及詐騙活動。

38歲的陳志原籍中國福建，擁有柬埔寨、瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。據英美公開資料，他於香港直接或間接控制10間公司，在香港持有兩間上市公司，分別為致浩達﹙1707﹚及坤集團﹙0924﹚。

坤集團︰無在美英從事任何業務營運或擁資產或財產

坤集團今日在公告稱，從美財政部新聞稿得悉，其控股股東陳志(間接持有公司已發行股份總數的55%)及公司最近受到美國政府當局施加的若干制裁。公司亦得悉陳志被英國外交、國協及發展事務部列入英國制裁名單，並受到資產凍結。

坤集團續稱，其主要在新加坡經營業務，且並無在美國或英國從事任何業務營運或擁有任何資產或財產。此外，公司或其附屬公司或彼等各自的董事及高級管理層成員概無參與導致該等制裁的涉嫌活動。公司初步預期該等制裁不會對集團的業務營運構成任何重大不利影響。

致浩達︰陳志不再為集團員工

致浩達控股今日在公告亦指出，集團的所有重要資產及營運均位於香港，而集團的大部分客戶及供應商並非位於美國。

此外，致浩達稱，公司或其附屬公司或彼等各自的董事及高級管理層成員概無參與導致該等制裁的涉嫌活動，而陳志已不再為集團員工及於集團內並無擔任任何職務。公司初步預期該等制裁不會對集團的業務營運構成任何重大不利影響。目前陳志間接持有致浩達已發行股份總數約54.79%。

兩股成交暫不多

兩間公司均表示，正積極就該等制裁尋求法律意見，以進一步了解該等制裁的程度及影響，並評估其對集團的潛在影響。

據致浩達年報顯示，年約37歲的陳志，持有柬埔寨National University of Management的工商管理學士學位。彼為Prince Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd.太子地產（柬埔寨）集團（主要於柬埔寨從事物業相關行業（包括提供商業及住宅物業的開發及租賃）的一組公司之控股公司）之創辦人之一、董事兼主席。陳志於物業代理及開發領域擁有逾十年經驗。此外，陳先生於互聯網行業亦擁有逾六年經驗，並為柬埔寨及新加坡的若干公司（主要從事提供信息技術解決方案及互聯網服務，如虛擬主機、企業網絡及寬帶互聯網服務）的董事。

致浩達盤中暫挫3.9%，而坤集團則挫18%，惟兩股成交合共不足20萬元。