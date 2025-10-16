調查︰72%受訪者稱退休儲備不足　需延近13年退休

早點退休嘆世界，是不少打工仔的夢想，但財政又是否準備好？友邦香港最新發表的「AIA理想退休生活調查」顯示，72%受訪者的退休儲備不足，平均需延遲12.8年才能退休。另外近六成受訪者未有明確的退休儲蓄計劃。

調查顯示，受訪者期望的退休年齡平均為62.2歲，理想退休儲備中位數為329.4萬元。然而，72%受訪者的退休儲備不足，平均缺口高達256.4萬元，或需延遲12.8年退休，反映理想與現實之間出現落差。

調查於今年8月13日至8月31日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,003名年齡介乎18至65歲，並至少持有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜。﹙資料圖片﹚

強積金作用被低估

雖然調查亦發現，強積金是退休儲備的重要一環，其作用卻往往被低估。調查揭示，受訪者普遍預期僅約三成退休儲備來自強積金。同時，大部分受訪者在作出強積金投資決策時亦感到困難與迷惘：65%表示在揀選強積金基金時感到困難、57%不清楚各類基金的區別、56%不懂如何解讀表現、45%不清楚其強積金賬戶的實際年均投資回報。值得關注的是， 近七成受訪者認同智能科技有助建立回報較好的強積金投資組合。數據反映，科技賦能的工具有助提升受訪者對退休規劃的信心，並鼓勵他們透過強積金更積極地作出部署。

投資取態方面，60後受訪者偏好配置混合資產基金於強積金投資組合，而 Gen Z 2則明顯傾向股票基金。這兩類基金自強積金制度實施以來，於各基金種類中錄得最高平均年率化淨回報3。整體而言，69%受訪者青睞強積金股票基金，其中41%看好香港股票強積金基金未來一年表現，北美及中國市場則分別獲36%及35%支持。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示：「隨著港人愈趨長壽，及早規劃退休生活亦變得更為重要，惟不少人仍未真正付諸行動，面對的退休儲備缺口不容忽視。」