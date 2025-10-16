中美關稅戰｜美媒﹕內地找到美方致命弱點　就是特朗普對股市執著

中美關係突然於上周升溫，拖累美股於上周五（10日）大跌逾800點。《華爾街日報》引述知情人士報道，在與美國的貿易對峙中，中國認為其找到美方的致命弱點，就是美國總統特朗普對股市的執着。



美股下挫促特朗普與習近平談判

據接近中方決策層的人士透露，中國國家主席習近平押注，美國經濟無法承受與中國經濟之間曠日持久的貿易衝突。中方之所以堅守強硬立場，是因為堅信不斷升級的貿易戰將導致市場暴跌，就像今年4月特朗普宣布「解放日」關稅後引起中方反擊時那樣。

知情人士說，中國預計，再次發生市場崩盤的前景最終將迫使特朗普，在預期於本月晚些時候與習近平舉行的峰會上進行談判。

本周，北京方面繼續採取強硬手段，於周初宣布制裁南韓航運公司韓華海洋（Hanwha Ocean）的美國子公司，從而升級了貿易爭端。上周，中國政府對稀土礦產的出口實施全面限制。特朗普隨後威脅從11月1日起對中國商品加徵額外的100%關稅。

雙方關係搖擺不定

近日，雙方在強硬言論和緩和局勢之間搖擺不定，但措詞在周二變得更加強硬。中國商務部指摘美國在關稅威脅方面實行「雙重標準」，並誓言中國將在貿易爭端中「奉陪到底」。

據報，特朗普經常把美國股市當作衡量他經濟管理能力的實時晴雨表，並曾在社群媒體上大肆宣揚美股創下歷史新高，及歸功於政府放鬆監管和減稅等政策。相反，當股市表現不佳，尤其是因為他的激進貿易政策而出現搖擺時，他往往會作出退讓或提出達成新協議的可能性。

報道指，中國自身經濟一直處於長期低迷狀態，受到房地產市場崩潰、債務不斷攀升和消費者信心減弱的拖累。然而，儘管中國經濟前景堪憂，但習近平受市場暴跌的影響要小得多。

據了解中方決策過程的人士透露，習近平的強硬策略基於這樣一種信念，即特朗普最終會妥協讓步，而不是動用美方自身的重要籌碼。今年5月達成的中美貿易休戰協議助長了這種信心。特朗普曾對中國產品徵收超過100%的關稅，但在中方拋出其作為全球最重要稀土磁鐵出口國的籌碼後，特朗普緩和了態度。